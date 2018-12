Spoiler Il Segreto | l' arrivo di Esperanza e Beltran | Marcela e Camelia stanno male

Spoiler Il Segreto : Saul minaccia Prudencio di ucciderlo : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, punta di diamante di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane annunciano un grande colpo di scena. Prudencio Ortega, infatti, apprenderà che suo fratello Saul è vivo durante uno scontro molto acceso alla Casona. Saul impedisce a Julieta di uccidere Prudencio I seguaci de Il Segreto hanno appena assistito alla morte di Saul Ortega (Ruben ...

Spoiler Il Segreto : l'Ulloa viene salvato da Mauricio - Fernando - Julieta - e Saul : Nuovo spazio incentrato sulla telenovela iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Nei prossimi episodi italiani i cittadini soprattutto la dark lady principale dello sceneggiato farà i conti con un personaggio del passato. Si tratta del crudele psichiatra Fulgencio Montenegro, che grazie a Fernando Mesia sequestrerà sua cugina e Raimundo Ulloa. Il vedovo di Bernarda Jimenez dopo aver torturato nel peggiore dei ...

Spoiler Il Segreto : il Leal e il Santacruz commettono un omicidio per proteggere Adela : Sono in arrivo dei grossi problemi per due personaggi storici della soap opera spagnola “Il Segreto”. Stiamo parlando di Adela e Carmelo, che non riusciranno a stare tranquilli a causa di un new entry legato al passato della maestra. Tutto avrà inizio quando un uomo chiamato Basilio Duràn minaccerà l’insegnante attraverso numerose missive anonime: in seguito il malvivente entrerà in azione ferendo gravemente la sua nemica. La moglie del Leal ...

Il Segreto - Spoiler : Raimundo vuole trovare donna Francisca - Antolina innamorata di Isaac : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che anche nella settimana che va da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 ci riserverà molti colpi di scena, come la misteriosa lettera che verrà recapitata alla Villa e che sembra scritta proprio da donna Francisca. A Puente Viejo nel frattempo abbiamo assistito al matrimonio di Irene e Severo che sono diventati marito e moglie senza intoppi e il trasferimento alla Villa ...

Il Segreto - Spoiler al 4 gennaio : la Montenegro manda un regalo per le nozze del Santacruz : Lunedì 31 dicembre ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che pone al centro delle trame il personaggio di Severo. Quest'ultimo è pronto a lasciare il passato drammatico alle spalle per festeggiare il matrimonio con Irene, la donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso. Gli spoiler delle puntate che vanno fino a venerdì 4 gennaio rivelano che Fernando si presenterà alle nozze di ...

Spoiler Il Segreto : Fernando invita Julieta a divorziare - la lettera di Francisca : La popolare telenovela di origini iberiche “Il Segreto”, ambientata nella cittadina di Puente Viejo, non smette mai di stupire il pubblico. Negli episodi della prossima settimana, l’ex locandiere Raimundo Ulloa, finalmente, riceverà un messaggio dalla moglie Francisca Montenegro che gli dirà di aspettarla. Il malvagio personaggio del passato rientrato in scena in Italia da poco, ovvero Fernando Mesia, inviterà, invece, Julieta Uriarte ad ...

Il Segreto - Spoiler : Adela tra la vita e la morte dopo essere stata colpita da Basilio : Le anticipazioni delle prossime settimane della soap Il Segreto ci svelano che Adela andrà incontro ad un triste destino. La moglie di Carmelo continua a ricevere biglietti anonimi contenenti minacce che la donna però sembra sottovalutare. Sarà solo grazie ad Irene che Carmelo verrà a conoscenza di quanto sta accadendo e metterà la moglie sotto scorta convinto che Adela sia perseguitata da una setta religiosa. Sarà proprio eludendo gli uomini ...

Spoiler Il Segreto : la moglie di Carmelo colpita da uno sparo finisce in coma : Le anticipazioni future dello sceneggiato 'Il Segreto', rivelano un triste destino per Adela. Nei prossimi giorni la moglie di Carmelo si ritroverà a tu per tu con lo sconosciuto che le ha mandato lettere minacciose. Le settimane scorse la maestra di Puente Viejo si è allarmata per queste missive, ma ha deciso di non dire nulla al marito. Irene, però, ha notato qualcosa di strano nell'amica quindi l'ha costretta a dirle tutta la verità. A quel ...

Spoiler Il Segreto : Elsa scopre che Isaac ha ucciso suo fratello Jesus : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella spagnola campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, si soffermano su Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco. La fanciulla, infatti, arriverà a Puente Viejo dopo essere riuscita a scappare dalla sua prigionia. Qui scoprirà che Isaac ha posto fine alla vita di suo fratello Jesus (Pablo Alvarez). Il Segreto, anticipazioni: Elsa arriva a Puente ...

Il Segreto - Spoiler : Julieta viene umiliata da Fernando - Severo e Irene si sposano : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto in onda la prossima settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre, dove assisteremo al ritorno di Julieta a Villa Montenegro. La giovane, persuasa da Prudencio, sarà convinta che il colpevole della morte di Saul sia Fernando Mesia; accetterà così la proposta del marito di tornare a vivere sotto lo stesso tetto per poter scoprire la verità su quanto accaduto all'amato. La presenza di ...

Spoiler Il Segreto : Julieta decide di uccidere Prudencio per vendicare Saul : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che da ormai tanti anni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Julieta Uriarte interpretata dall'attrice Claudia Galan. La nipote di Consuelo, infatti, scoprirà che il suo perfido marito ha ucciso Saul grazie ad una confessione di Fernando. Per tale motivo, la giovane deciderà di vendicarsi di Prudencio, se un ...

Il Segreto - Spoiler : Fernando contro Severo - Julieta torna a vivere alla Casona : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che nella settimana natalizia vedrà qualche cambiamento di programmazione. Lunedì 24 dicembre la telenovela iberica non andrà in onda, così come mercoledì 26 dicembre, mentre il giorno di natale, ci terrà compagnia con un appuntamento serale su rete 4. Colpi di scena e vicende appassionanti attendono gli affezionati telespettatori dunque, anche nella settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre ...

Spoiler Il Segreto : la scomparsa di Esperanza e Beltran - Julieta non vuole sposare Saul : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra è sempre più coinvolgente. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, Maria Castaneda sarà sempre più preoccupata perché Mauricio dopo aver condotto delle ricerche su ordine di Francisca Montenegro non riuscirà a trovare Esperanza e Beltran. Julieta Uriarte invece dimostrerà di non essere intenzionata a ...

Spoiler Il Segreto - puntate dal 24 al 28 dicembre : Elsa tenta la fuga dalla torre : Ecco le principali vicende che potremo seguire guardando la fiction Il Segreto, nel periodo che va dal 24 al 28 dicembre. La fine dell'anno si avvicina, ma la soap prosegue ad appassionare i fan. Le storie di Puente Viejo hanno definitivamente conquistato i favori del pubblico italiano. Nozze in vista tra Severo e Irene Fernando Mesia rassicura un preoccupatissimo Raimundo, spiegando che stavolta non si metterà di traverso per fare saltare il ...