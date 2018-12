Spara e uccide l' ex moglie | poi si toglie la vita | era geloso di una sua relazione su

Spara in strada all'ex moglie e la uccide : Tragedia a Giarre, nel Catanese. L'uomo è ferito gravemente: non è chiaro al momento se si sia Sparato un colpo di pistola...

Spara e uccide al fratello della fidanzata : “Non accettava la nostra relazione” : La Sparatoria in una frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa. La vittima è un rumeno di 22 anni che non avrebbe approvato la storia d'amore con il ragazzo che l'ha ucciso. L'assassino si è costituito. Ferito anche un altro uomo.Continua a leggere

Agente uccide il cane - il senzatetto : “Era buono - gli ha Sparato in testa senza esitare” : "Sota ha alzato le zampe anteriori verso il braccio dell’Agente, ma non l’ha morso. Ha scodinzolato per tutto il tempo, ha pensato che stessimo giocando" ha raccontato il giovane lettone, ricostruendo il suo fermo da parte della polizia a Barcellona durante il quale un Agente ha sparato e ucciso il suo cane Sota.Continua a leggere

Mamma Spara e uccide figlia 14enne : arrestata/ Adolescente aveva chiamato la polizia per lite tra i genitori : Mamma spara e uccide figlia 14enne: arrestata. La ragazza aveva chiamato la polizia dopo una violenta lite tra i genitori scaturita in casa.

Poliziotto Spara e uccide il cane di un senzatetto. Bufera a Barcellona : “Stava solo abbaiando” : Polemiche in Spagna per l’uccisione di un cane, Sota, da parte di un Poliziotto. Secondo la versione della polizia, l’agente avrebbe sparato per difendersi, perché l’animale lo avrebbe attaccato, mentre diversi testimoni hanno detto che il cane stava solo abbaiando per “difendere” il suo padrone, un giovane senzatetto.Continua a leggere

Brasile - Sparatoria nella Cattedrale : uccide quattro persone e si suicida davanti all'altare : Poco dopo mezzogiorno un uomo è entrato nella Cattedrale di Campinas , nello stato di San Paolo , Brasile , , è ha aperto il fuoco contro i fedeli. quattro persone sono morte sul colpo altre tre sono ...

Paternò - un uomo uccide i due figli di 6 e 4 anni e la moglie. Poi si Spara : L’autore è un consulente finanziario di 32 anni. L’allarme dato dai familiari. Trovata la pistola detenuta regolarmente

Spara e uccide moglie e i due figli di 4 e 6 anni nel Catanese : Dramma della gelosia nel Catanese. Un consulente finanziario di 34 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 34 anni e i suoi due figli minorenni di 4 e 6 anni. E' successo nella tarda mattinata di oggi a Paternò, nel Catanese. Movente del delitto la gelosia. L'arma era detenuta legalmente. Indagano i carabinieri. L'uomo si è poi tolto la vita. La strage è avvenuta nella casa di via Libertà 25, nel ...

