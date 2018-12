ilnapolista

: Spalletti in conferenza stampa: 'Condanno gli episodi di mercoledì sera. Ma non hanno condizionato il risultato' | I - NapoliAddict : Spalletti in conferenza stampa: 'Condanno gli episodi di mercoledì sera. Ma non hanno condizionato il risultato' | I - napolista : Spalletti: «Condanno il razzismo da stadio senza condizioni» - #InterNapoli -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) In conferenza stampa Lucianoin conferenza stampa a due giorni dai fatti di Inter-Napoli. Le dichiarazioni più significative del tecnico nerazzurro: «Parlando della partita, mi viene da dire che il risultato non è dipeso dal contesto. La cosa più importante, però, è condannare certi comportamenti. È giunto il momento di dire basta, per tutti gli episodi che succedono negli stadi, dai cori di, discriminazioni, inneggiare a tragedie come Heysel e Superga, prendersela con un allenatore o un calciatore per una qualsiasi motivazione».La posizione dell’Inter: «Noi siamo una società aperta a tutti i colori, a tutte le razze, a chiunque voglia venire a contatto con la nostra realtà. La sentenza del Giudice Sportivo? Non bisogna penalizzare tutti gli sportivi che vengono allocon bambini, famiglie, che magari preferiscono stare allo, è un ambiente che dà ...