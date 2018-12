Spalletti | Basta a odio nel calcio

Inter - Spalletti 'E ora dire basta all odio nel calcio' : E poi ci si deve comportare bene nello stare in campo e l'essere persone di sport'. Cosa pensa della decisione del Giudice Sportivo che ha chiuso il Meazza per due giornate? 'Il dispiacere è tanto di ...

Morte tifoso Inter - Spalletti : “Asamoah capitano? Non basta - è arrivato il momento di dire basta” : ”È giunto il momento di dire basta per tutto quello che succede negli stadi. I cori razzisti e di discriminazione, inneggiare a tragedie tipo Heysel o Superga, prendersela con allenatori o con giocatori”. Sono le parole del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti che Interviene così sui fatti prima e durante la sfida con il Napoli a San Siro. ”La mia posizione è di condanna senza se e senza ma, però bisogna stare ...

Empoli-Inter - conferenza Spalletti : "Basta all'odio - i "buu" non hanno falsato la partita" : conferenza Spalletti – La vittoria nel finale contro il Napoli, oltre che fondamentale ai fini della classifica, ha ricaricato le pile dell'entusiasmo dell'Inter. Dopo il pareggio con il Chievo ai nerazzurri servivano i tre punti per tenere a distanza la Lazio, trionfante a Bologna, e tentare di accorciare sui partenopei. Spalletti ha parlato dei recenti fatti accaduti in seguito