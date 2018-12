Morte tifoso Inter - Spalletti : “Asamoah capitano? Non basta - è arrivato il momento di dire basta” : ”È giunto il momento di dire basta per tutto quello che succede negli stadi. I cori razzisti e di discriminazione, inneggiare a tragedie tipo Heysel o Superga, prendersela con allenatori o con giocatori”. Sono le parole del tecnico dell’ Inter Luciano Spalletti che Inter viene così sui fatti prima e durante la sfida con il Napoli a San Siro. ”La mia posizione è di condanna senza se e senza ma, però bisogna stare ...

Dagli scontri di San Siro alla fascia ad Asamoah - Spalletti in conferenza stampa : “troppi episodi spiacevoli - c’è bisogno di fare qualcosa” : Luciano Spalletti parla alla vigilia di Empoli-Napoli, dopo gli scontri di San Siro l’allenatore nerazzurro dà il suo personale parere su quanto successo Luciano Spalletti, alla vigilia di Empoli-Inter, si presenta alla consuetudinaria conferenza stampa pre-match. Il tecnico nerazzurro però non può fare a meno di commentare i recenti avvenimenti di San Siro, in cui il tifoso Daniele Belardinelli ha perso la vita. Fabio ...