Soglia degli appalti a 200mila euro | Conte difende la misura | “Dobbiamo spendere per

Manovra - la Soglia per l’affidamento diretto degli appalti passa a 150mila euro : Da 200mila a 150mila euro. Questo è il frutto della mediazione interna al governo sulla soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici. Nel vertice di domenica, su proposta della Lega, si era ipotizzata una soglia fino a 200mila euro, ma poi il M5s ha frenato e la misura è stata limitata al 2019. Quindi per il prossimo anno, “nelle more di una complessiva revisione del codice degli appalti“, per la Pubblica ...