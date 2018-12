Smash Bros Ultimate rappresenta davvero un salto in avanti generazionale per Switch?

Personaggi di colore associati a Donkey Kong e a ladri molto veloci : Super Smash Bros. Ultimate ancora colpito da accuse di razzismo : Dopo il caso Fire Attack e Mr. Game & Watch sembra che Super Smash Bros. Ultimate sia ancora una volta entrato nell'occhio del ciclone per la presenza di contenuti ritenuti razzisti da diversi utenti Twitter e di vari forum tra cui ResetEra. Il problema sarebbe l'associazione tra alcuni Personaggi di colore e altri lottatori presenti nel titolo della grande N.Ma quali sono queste associazioni che hanno acceso le polemiche? Tutto sarebbe ...

Super Smash Bros. Ultimate e Nintendo Switch dominano le classifiche giapponesi di Media Create : Media Create ha da poco pubblicato le classifiche harware e software relative al mercato giapponese, Nintendo Switch e Super Smash Bros. Ultimate emergono come vincitori incontrastati nelle rispettive categorie.Come riporta Gamingbolt, nella classifica compaiono titoli del calibro di Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Eccovi le 2 ...

Super Smash Bros. Ultimate : un video ci mostra i 171 amiibo dedicati al picchiaduro : Quella di Super Smash Bros. Ultimate è stata certamente una delle uscite di maggior peso per questo 2018, tanto che il gioco ha stabilito un record, diventando il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console domestica di Nintendo.Super Smash Bros. Ultimate è caratterizzato da un roster davvero fuori dal comune, se paragonato a giochi simili. Tuttavia, stavolta non sono i moltissimi personaggi al centro del nuovo video dedicato ...

A pochi giorni dal lancio Super Smash Bros. Ultimate è già in offerta : Trovare degli sconti interessanti per le esclusive Nintendo è da sempre molto complicato quindi non potevamo che segnalare un'offerta molto interessante dedicata a Super Smash Bros. Ultimate, ultimissima esclusiva uscita su Switch pochi giorni fa, per la precisione il 7 dicembre.Aver la possibilità di sfruttare un'offerta di questo tipo a poco più di dieci giorni dall'uscita è davvero molto ghiotta. L'ultimo capitolo della serie può essere ...

Super Smash Bros. Ultimate - il fighting game per Switch non delude : ma presenta piccoli problemi con l’online : Super Smash Bros. Ultimate è l’ultimo nato nella saga picchiaduro di casa Nintendo, uno dei titoli più attesi dai proprietari della Switch sia per la vastità dei contenuti sia per la mancanza di titoli esclusivi per la console della casa giapponese. Ultimate si presenta subito con un gradito ritorno, la modalità storia, che in tanti avevano richiesto a gran voce e che Nintendo è stata lieta di ascoltare; il menù colorato e estremamente ...

Record di vendite per Super Smash Bros. Ultimate : è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console domestica di Nintendo : Con 74 personaggi giocabili, più di 100 livelli, oltre 800 brani musicali e molto altro, Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch non è solo il più grande crossover nella storia dei giochi: è il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console Nintendo (i dati includono sia versioni singole e bundle vendute nei punti vendita, che versioni scaricabili dal Nintendo eShop), Superando le vendite al lancio di titoli come The Legend ...

Volevate Waluigi in Super Smash Bros. Ultimate? Ne avrete una marea a causa di uno strano glitch : Super Smash Bros. Ultimate, l'ultima fatica del maestro Masahiro Sakurai, è da poco approdato sugli scaffali di tutto il mondo macinando vendite record e gettando in una mischia furibonda tutti i giocatori. Mentre video gameplay e sessioni di gioco si moltiplicano su YouTube, qualcuno si è imbattuto in un curioso glitch di cui ha dato notizia Gamespot.Lo Youtuber Master0fHyrule ha diffuso un video in cui mostra in azione due personaggi di ...

Super Smash Bros. Ultimate : il secondo DLC potrebbe essere dedicato a Dragon Quest : L'annuncio di Joker (Persona 5) come nuovo lottatore in Super Smash Bros. Ultimate ha lasciato tutti sorpresi, la notizia era in realtà trapelata in forma di rumor una settimana prima. Ora secondo la stessa fonte che ha rivelato l'arrivo di Persona 5R su Switch sembra che il secondo DLC del brawler Nintendo sarà a tema Dragon Quest.Come riporta Gamingbolt, il personaggio in Questione sarà Erdrick (versione maschile e femminile), con il livello ...

Botte da orbi in Super Smash Bros Ultimate - quali i migliori combattenti? : Super Smash Bros Ultimate è approdato ormai sugli scaffali dei negozi da una settimana abbondante, un lasso di tempo più che sufficiente per tirare le prime somme sul gioco targato Nintendo. Sette giorni in cui numerosi sono stati i giocatori che non hanno perso tempo e si sono lanciati subito nelle arene del picchiaduro, selezionando il proprio personaggio preferito nel roster di quelli presenti (provenienti da tutte le diverse saghe che hanno ...

Super Smash Bros. fa un ottimo debutto in Giappone - superato Pokemon let's Go : Super Smash Bros. fa un ottimo debutto in terra nipponica, riporta VG247.Come possiamo vedere dalle classifiche infatti il celebre brawler Nintendo si è aggiudicato subito la vetta della classifica delle vendite, Superando anche Pokemon let's Go, il quale si era stabilito in cima da ben due settimane.I dati, pubblicati da Media Crate, si riferiscono alle vendite tra il 3 e il 9 dicembre, e sono riportati di seguito:Read more…

Super Smash Bros. : è ora disponibile l'evento a tempo limitato dedicato agli spiriti : l'evento Spirit Board per Super Smash Bros. è ora disponibile, riporta VG247.Come possiamo vedere i giocatori posso ora partecipare all'evento, il quale sarà disponibile per un periodo limitato, fino al 16 dicembre. Si tratta del primo degli eventi settimanali pianificati per il brawler.Il tema questa volta sono gli occhiali: i personaggi che indossano occhiali, che siano da vista o da sole, faranno parte della Spirit Board. Grazie agli occhiali ...

Super Smash Bros Ultimate si aggiorna : Le novità e migliorie della patch 1.2.0 : Come anticipato giorni fa tramite una notifica all’interno del gioco, a partire da oggi è ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento 1.2.0 per Super Smash Bros Ultimate, a seguire vi riportiamo la lista delle novità e migliorie. Super Smash Bros Ultimate: Il changelog dell’aggiornamento 1.2.0 A seguire le novità e migliorie introdotte: Risolti alcuni problemi che affliggevano il matchmaking con ...

Super Smash Bros. Ultimate : ecco i migliori e peggiori personaggi secondo alcuni giocatori esperti : Super Smash Bros. Ultimate presenta un roster di oltre 70 personaggi giocabili, per questo motivo per molti utenti risulterà difficile decretare i personaggi più utili in combattimentoSe avete bisogno di una mano, potete consultare le classifiche stilate da Gonzalo "ZeRo" Barrios e Leffen, due dei più grandi esperti del brawler Nintendo, prima di cominciare con le classifiche (riportate da Nintendolife) vi ricordiamo però che sono state stilate ...

Super Smash Bros. Ultimate : un team di stuntman ricrea un match in un esilarante video : Super Smash Bros. Ultimate è indiscutibilmente il titolo del momento, e tra i tanti video dedicati al gioco che popolano le classifiche di popolarità di YouTube uno di questi è talmente particolare e ben realizzato che era doveroso riportarveloSegnalato da Dualshockers, il video è stato girato da Micah Moore e vede la partecipazione di quattro stuntman, che riproducono un match di Super Smash Bros. Ultimate tra Mario, Link, Ness e Captain ...