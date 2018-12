Simona Ventura a Sharm El Sheikh Capodanno al caldo da single? Gerò Carraro sulla neve

CR4 Alessia Marcuzzi frecciatina a Simona Ventura : Al programma di Piero Chiambretti “CR4 – La Repubblica delle Donne” tra i tanti ospiti c’è stata Alessia Marcuzzi. Chiambretti alla Marcuzzi ha mostrato una clip tratta dai Telegatti del 2002, quando al fianco di Pippo Baudo ha premiato Simona Ventura. In quell’occasione la Ventura aveva completamente snobbato la Marcuzzi che all’epoca aveva già preso la conduzione de Le Iene. Il commento di Alessia Marcuzzi è stato: “Non le andava giù che fossi ...

Simona Ventura : a febbraio The Voice e ad agosto Temptation Island VIP (RUMORS) : L'indiscrezione che Tvblog ha dato su Simona Ventura qualche giorno fa, trova conferma sul numero di Chi in uscita mercoledì 19 dicembre; il settimanale di gossip, infatti, fa sapere che la conduttrice sarà la padrona di casa della nuova edizione di The Voice of Italy a febbraio prossimo. Il ritorno in Rai della torinese, però, sembrerebbe non compromettere affatto il suo legame con Mediaset: sempre secondo la rivista di Alfonso Signorini, la ...