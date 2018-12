Sgarbi | «Gli ultrà sono soldati e possono morire in guerra»

Sgarbi contro Di Maio e Di Battista : 'Figli ingrati e traditori - c'è solo da vergognarsi' : Con un post sulla sua pagina Facebook, il critico d'arte e sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, ha deciso di "vendicare" i due genitori delle punte di diamante del progetto politico creato da Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle. L'ex sindaco di Salemi ha preso sia le difese del padre del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che di quello di Alessandro Di Battista, attualmente in Guatemala con la sua famiglia. Si tratta di un affondo ...

Mimmo Lucano cittadino onorario di Sutri - Sgarbi : “Voglio farlo dialogare con Salvini”. Poi attacca i magistrati : “Il mio obiettivo è un dialogo fra Salvini e Lucano“, parola di Vittorio Sgarbi che come sindaco di Sutri ha concesso la cittadinanza onoraria a Domenico Lucano diventato simbolo dell’accoglienza con l’esperienza di Riace. E, continua: “Pur mantenendo posizioni distinte, ma credo che un movimento che sta al governo, tenga conto di un’iniziativa così umanistica”. Sgarbi non manca di attaccare la ...

Piazzapulita - pace tra Formigli e Sgarbi : "Non abbiamo sentito la nostra mancanza" : E pace televisiva fu. Vittorio Sgarbi torna a Piazzapulita dieci mesi dopo la furibonda lite con Corrado Formigli. Era il febbraio scorso e il critico d’arte scagliò la sua furia contro il conduttore del programma di La7, colpevole a suo dire di aver esaltato i piccoli criminali attraverso la messa in onda di un reportage sulle baby gang dei quartieri napoletani.Formigli non la prese bene e, in seguito all’ennesimo insulto ("sei uno ...

Domenica Live – Puntata del 2 dicembre 2018 – Sgarbi - Lecciso - Gemelle Kessler e Jane Alexander tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 2 dicembre 2018 – Sgarbi, Lecciso, Gemelle Kessler ...

Domenica Live – Puntata del 2 dicembre 2018 – Sgarbi - Lecciso - Gemelle Kessler e Jane Alexander tra gli ospiti. : Ritorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 2 dicembre 2018 – Sgarbi, Lecciso, Gemelle Kessler ...

Vittorio Sgarbi : 'Meglio Mussolini e tutti i ministri del regime fascista di Di Maio' : Intervenuto a La Zanzara, programma condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani, Vittorio Sgarbi ha nuovamente preso di mira Luigi Di Maio [VIDEO], capo del Movimento 5 Stelle [VIDEO], e ha espresso le sua personale opinione su Mimmo Lucano e il caso Riace. Per quanto riguarda il ventennio fascista, il critico d'arte ha sottolineato: Il fascismo ha fatto sicuramente qualcosa di buono, ma il momento peggiore è stato quello delle leggi razziali. ...

La Zanzara - Vittorio Sgarbi umilia Luigi Di Maio : 'Benito Mussolini e tutti i ministri fascisti meglio di lui' : Il fascismo, continua il critico d'arte e sindaco di Sutri, 'non è di per sé il male, il fascismo è una scelta politica discutibile e sbagliata, è in assoluto un errore dell'umanità la persecuzione ...

Maurizio Costanzo Show - bagarre in diretta. Sgarbi affibbia un nomiglio al conduttore e lui risponde per le rime : bagarre in diretta durante la prima puntata di stagione del Maurizio Costanzo Show . Si parla di 'provocazioni e provocatori' e il parterre è scelto ad hoc: da Fabrizio Corona a Belen Rodriguez , da ...

Maurizio Costanzo Show - bagarre in diretta. Sgarbi affibbia un nomiglio al conduttore e lui risponde per le rime : bagarre in diretta durante la prima puntata di stagione del Maurizio Costanzo Show . Si parla di 'provocazioni e provocatori' e il parterre è scelto ad hoc: da Fabrizio Corona a Belen Rodriguez , da ...