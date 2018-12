Serie tv 2019 | anticipazioni | The Good Doctor 2 e la fine del Trono di Spade

Calendario Serie A - le partite e gli orari della 19giornata 2018-2019 : ... sabato 29 dicembre, ore 15.00 , Sky Sport Serie A su satellite, fibra e DTT, Parma-Roma , sabato 29 dicembre, 15.00 , Dazn, Sassuolo-Atalanta , sabato 29 dicembre, ore 15.00 , Sky Sport 254 su ...

Serie A in tv : la programmazione di tutte le partite fino al 17 marzo 2019 : Serie A 2018/2019: la programmazione di tutte le dirette del campionato italiano in TV e streaming trasmesse su DAZN e Sky.La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha diramato tutti gli anticipi e posticipi del campionato sino a domenica 17 marzo 2019.La copertura, com’è noto da tempo, appartiene a due soggetti distinti come la tv satellitare Sky e la nuova piattaforma web DAZN. Ai primi sono stati assegnati i sette incontri per ogni turno di ...

Da Il Trono di Spade 8 a The Passage - da True Detective 3 a Veep 7 : le dieci Serie tv più attese del 2019 : Il 2019 è ormai alle porte e mentre gli appassionati di serie tv approfittano del Natale per maratone e ripassi, c'è già chi pensa alla prossima stagione televisiva: Il Trono di Spade 8, Ture Detective 5, la nuova The Passage e la stagione conclusiva di Veep, sono solo alcuni dei titoli più attesi del nuovo anno. La vita di chi segue le serie tv è fatta di grandi emozioni e di lunghi giri su una giostra tra grandi episodi da lodare e alcune ...

Consigli Fantacalcio 19 giornata Serie A 2018/2019 : Fine anno senza botti : I nostri Consigli per la 19^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ultime scaramucce prima dell’apertura del mercato invernale, flagello per le vostre rose. Il diciannovesimo turno si presenta poco entusiasmante per i fantaallenatori. Attacchi in crisi, allenatori in bilico, muscoli appesantiti dal turno infrasettimanale, diverse sfide naturalmente destinate allo zero a zero. Si ...

«Das Boot» e le altre Serie in arrivo su Sky nel 2019 : Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Le serie di Sky del 2019Dalle coreografie danzanti della Berlino anni ’20 alle atmosfere cupe e claustrofobiche dei sottomarini tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Dopo Babylon Berlin, arriva Das Boot, la seconda serie ...

Basket - Serie A 2019 : Cremona e Avellino tornano vincitrici da Brindisi e Torino - è ancora battaglia per il terzo posto : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si conclude nel segno dei successi fuori casa che lasciano il terzetto che occupa la terza posizione immutato: la Vanoli Cremona e la Sidigas Avellino vincono nelle trasferte di Brindisi e Torino, mettendo in cassaforte la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia del prossimo febbraio a Firenze. Andiamo a vedere in dettaglio lo svolgimento delle ultime due partite del programma del ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Casalmaggiore sconfigge Busto Arsizio. Novara Campione d’Inverno! : Casalmaggiore ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-19; 25-16; 13-25; 26-24) nel match che ha chiuso la 12^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le ragazze in rosa si sono imposte nell’attesissimo derby lombardo, rafforzando così il quinto posto in classifica e portandosi a solo una lunghezza dalle Farfalle e a due punti dall’accoppiata Scandicci-Conegliano che divide il secondo posto. Busto Arsizio ha fallito ...

Basket - Serie A 2019 : Trieste espugna il Taliercio di Venezia - Sassari a valanga su Pesaro - Trento inguaia Pistoia : La seconda parte della dodicesima giornata di Serie A 2018-2019 scende in campo a Santo Stefano, regalando subito un paio di successi in trasferta di cui uno molto eclatante: l’Alma Trieste va a vincere a Venezia con una gran prova di squadra, mentre Trento sembra aver definitivamente svoltato la stagione grazie al cavallo di ritorno Aaron Craft. Per Sassari, invece, c’è una vittoria dalle proporzioni molto ampie contro Pesaro. ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - Novara crolla a Cuneo! Conegliano perde in casa - Scandicci si salva : Santo Stefano davvero pazzo per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, la 12^ giornata ha regalato grandissime emozioni con ben quattro partite sulle cinque in programma nel pomeriggio che si sono risolte soltanto al tie-break. Colpi di scena, capovolgimenti di fronte, tanto pathos e azioni mozzafiato in campo hanno tenuto compagnia al pubblico che come sempre ha affollato i palazzetti in questo giorno di festa. Clamoroso crollo di Novara ...

Serie A - 18^ giornata campionato 2018-2019 : le partite di oggi in diretta tv e streaming : Continua oggi, mercoledì 26 dicembre, il campionato di Serie A 2018-2019. Si gioca la diciottesima giornata di andata. Il big match Inter-Napoli è in programma in serata, mentre Atalanta e Juventus si sfideranno a Bergamo alle 15.Le gare di Serie A in questa stagione sono visibili in diretta su Sky e Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand che fa parte del gruppo Perform. Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva ...

Basket - 12a giornata Serie A 2019 : Venezia deve rispondere a Milano - posticipo serale Torino-Avellino : Dopo le tre partite a Natale, si completa oggi la dodicesima giornata della Serie A di Basket. L’Olimpia Milano ha vinto ancora, restando a punteggio pieno in classifica e per questo motivo la Reyer Venezia è obbligata a rispondere immediatamente per non perdere ulteriore terreno nei confronti della squadra di Simone Pianigiani. Sarà proprio Venezia ad aprire il programma giornaliero, ospitando l’Alma Trieste, formazione in buona forma e ...

Basket - Serie A 2019 : Virtus Bologna-Reggio Emilia 81-69. Le V nere ringraziano Punter - decisivo nel finale : La Virtus Bologna batte Reggio Emilia per 81-69 nel terzo anticipo della 12ma giornata della Serie A di Basket al termine di una partita a lungo condotta, ma che gli ospiti avevano raddrizzato a meno di due minuti dal termine prima che Punter si ergesse a salvatore della Patria siglando nel finale otto dei 21 punti che gli consegnano il titolo di MVP della sfida nonché quello di top scorer. Nel primo quarto inizio scoppiettante e grande ...

Basket - Serie A 2019 : Milano-Brescia 87-75. I meneghini restano a punteggio pieno vincendo il derby : Nell’anticipo delle ore 19.00 della 12ma giornata della Serie A di Basket Milano batte Brescia per 87-75 nel derby lombardo e resta a punteggio pieno in campionato. Allungo decisivo della squadra di Pianigiani a metà dell’ultimo quarto, decisivi i 23 punti di Tarczewski, mentre alla formazione di Diana non bastano i 21 di Cunningham. Brescia sblocca dopo 1’30” con il tiro da tre di Laquintana, Cunningham pochi secondi ...

Basket - Serie A 2019 : Varese trionfa nel derby di Natale (89-69) e lascia nei guai Cantù : Trionfo di Natale per la OpenJobMetis Varese nell’atteso derby con il fanalino di coda Cantù al termine di un match senza storia, già deciso dopo il primo quarto con i tiratori varesini, in particolare Scrubb, vero mattatore di giornata, devastanti soprattutto nel tiro da 3 punti. Cantù, in seria difficoltà sia in difesa che in attacco, ha provato in qualche modo a riaprire il match, soprattutto a metà del terzo quarto, riportandosi a -10 ...