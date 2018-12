Serie C | Lucchese ceduta a 1 euro | i tifosi contestano la nuova proprietà

DIRETTA PIACENZA LUCCHESE / Streaming video tv : precedenti - c'è una vittoria a testa - Serie C - gir. A - : DIRETTA PIACENZA-LUCCHESE, info DIRETTA Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C

Diretta Lucchese Olbia / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : parola al campo - si comincia! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Lucchese Olbia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della partita di Serie C, 14giornata del girone A.

DIRETTA LUCCHESE OLBIA/ Streaming video e tv : la lunga storia del match di oggi - Serie C girone A - - IlSussidiario.net : DIRETTA LUCCHESE OLBIA Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, 14giornata del girone A.

Serie C 2018-2019 : raffica di penalizzazioni - 11 punti tolti alla Lucchese. Le 11 squadre coinvolte e tutte le sanzioni : raffica di penalizzazioni in Serie C: il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare hanno infatti inflitto delle pesanti sanzioni a ben 11 squadre che partecipano al terzo campionato italiano per importanza a causa della violazioni Covisoc. Spiccano gli 11 punti alla Lucchese, 8 per il Matera, 3 per il Cuneo, 2 per il Monopoli, 1 a testa ad altre sette formazioni mentre il Lecce, iscritto alla Serie B, è stato prosciolto. Non ...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : poker della Lucchese - il Gozzano pareggia al Mannucci! : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, nei posticipi la Juventus Under 23 batte l'Arezzo mentre la Lucchese segna quattro gol all'Arzachena, importante vittoria del Rende a Siracusa