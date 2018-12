Serie B | Crotone e Padova verso il cambio di allenatore

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Nella giornata di ieri si è disputata una giornata importante valida per il campionato diB, un turno che ha regalato indicazioni anche per le zone basse della classifica. In particolar modo in grande crisi, entro le prossime ore previsti ribaltoni in panchina. L'avventura di Oddo in Calabria sembra ormai giunta al capolinea, fatale la brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro lo Spezia, pronto al suo posto Serse Cosmi. In piena crisi anche il, nell'ultimo match sconfitta contro il Benevento ed ore contate per Foscarini, al suo posto dentro Bisoli.