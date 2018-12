Serie A | lotta aperta per ultimo posto zona Champions

De Siervo : «La Serie A è unita - lotta dura alla pirateria» : L’intervista alla Gazzetta «Mi sento come chi sostituì Guardiola al Barcellona, la Lega da oggi non è spaccata in due fazioni ma è una sola». Le parole di Luigi De Siervo, nuovo (e primo) amministratore delegato della Lega Serie A, eletto ieri con 15 voti su 20, potrebbero aprire una nuova era per il calcio italiano. Quantomeno, fanno percepire un’unità nuova tra i club del massimo campionato. La dichiarazione di cui sopra è un ...

Luigi De Siervo nuovo ad Lega Serie A. Priorità a lotta contro pirateria : lotta alla pirateria, contrasto ai divieti di pubblicità delle scommesse e sviluppo del prodotto televisivo. Sono le priorità del nuovo amministratore deLegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che fin qui l'ha affiancata come advisor alla guida di Infront e ora la guiderà per almeno due anni con l'obiettivo di aumentare i ricavi e ridurre il gap con le altre grandi leghe europee. Intanto la Serie A si è adeguata ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata : focus sulla lotta salvezza - diretta gol live score - 16giornata - : RISULTATI SERIE B, Classifica aggiornata e diretta gol live score: oggi in programma ci sono quattro partite , 16giornata, 15 dicembre, .

Serie A - la Roma è ormai una barzelletta : altro che Di Francesco - bisogna esonerare Monchi e Pallotta : Cagliari-Roma è una barzelletta, la Roma è una barzelletta: sta vincendo 2-0 una partita dominata, che avrebbe regalato 3 punti preziosi per la classifica e serenità a tutto l’ambiente; finisce per pareggiarla 2-2 al 94’, subendo due gol in una manciata di minuti, il secondo a tempo scaduto e in doppia superiorità numerica. Ci sarebbe da piangere se non facesse già abbastanza ridere, come dimostra il ghigno sconsolato di Eusebio Di Francesco ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Inter : diretta tv - possibile ballottaggio Miranda-De Vrij - Serie A - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie sui protagonisti chiamati in campo all'Allianz Stadium per la Serie A.

Serie A - lotta contro la leucemia : il calcio italiano in campo con AIL : La Serie A scende in campo con AIL. In occasione della 30° edizione dell'iniziativa "Le Stelle di Natale di AIL", la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno deciso di dedicare il 4° ...

Serie A - una amara verità. Fabrizio Biasin : la lotta per il 1° posto non esiste : Abbiamo parlato per tutta l' estate di 'anti-Juve'. Qual è l'anti-Juve? Forse il Napoli? Magari l'Inter? Occhio alla Roma! E un sacco di altre balle buone per creare illusioni. L' anti-Juve non esiste,...

Serie A Galliani : «Napoli e Juventus - sarà lotta a due per lo scudetto» : NAPOLI - "Ho moltissima nostalgia dei duelli scudetto Napoli - Milan . Ricordo Van Basten contro Maradona , gli applausi del primo maggio. Per l'emozione ho pianto di gioia, fu una partita incredibile.

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : focus sulla lotta salvezza - diretta gol live score - 13giornata - - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata. Oggi 24 novembre 2018 si accendono gli anticipi della 13giornata.

Serie A Galliani : «Scudetto? Lotta a due Juventus-Napoli» : NAPOLI - "Ho moltissima nostalgia dei duelli scudetto Napoli - Milan . Ricordo Van Basten contro Maradona , gli applausi del primo maggio. Per l'emozione ho pianto di gioia, fu una partita incredibile.

Pallavolo – Serie A2 femminile : il Club Italia Crai lotta ma non basta - Scandicci si impone 3-0 : Niente da fare per le azzurrine, costrette ad arrendersi con il punteggio di 3-0 alla Svino Del Bene Scandicci I progressi dimostrati in campo dal Club Italia Crai non bastano per conquistare i primi punti della stagione a Scandicci: la quarta giornata finisce 3-0 (25-19, 25-12, 25- 21) a favore della Savino Del Bene. Il tour de force di questo avvio di regular season per le azzurrine proseguirà mercoledì a Novara. Poi nella sesta giornata ...

