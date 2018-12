Serie A Genoa | Prandelli | «Fiorentina con più pregi che difetti»

Video/ Cagliari Genoa - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 18giornata - : Video Cagliari Genoa , -, : highlights e gol della partita dalla Sardegna Arena per la Serie A, match valido per la 18giornata , 26 dicembre, .

Serie A - le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina - 29/12/2018 : probabili formazioni ed analisi di Genoa-Fiorentina, 19a giornata Serie A 2018/2019Non sarà una partita come le altre per Prandelli, che a Firenze ha vissuto con ogni probabilità le pagine migliori della sua carriera da allenatore. E l’impronta dell’ex CT della nazionale tarda a farsi vedere, con un solo successo e un pari nelle quattro uscite passate con il Grifone.Anche la Fiorentina nell’ultimo turno ha perso, in casa contro il Parma, ...

Probabili formazioni Cagliari – Genoa - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Cagliari – Genoa, Serie A 26/12/2018Match delicato in Sardegna tra due squadre partite con il piede giusto e successivamente con un periodo di forma non troppo positivo. Cagliari e Genoa si affrontano per allungare sulla terz’ultima in classifica ma un’eventuale sconfitta potrebbe proiettarli verso la zona rossa della classifica.Cagliari – Maran cercherà di schierare il miglior 11 per una sfida ...

Serie A Genoa - Piatek alla Lega : «Contro l'Atalanta ho segnato una doppietta» : GENOVA - Piatek vuole la doppietta. Attraverso il proprio profilo Instagram l'attaccante polacco ha infatti espresso il proprio punto di vista in merito alla prima rete del Genoa in occasione della ...

Risultati Serie A 17ª Giornata – Poker Sampdoria - tris Genoa : disastro Milan - successo di misura per il Napoli : La Sampdoria si impone 2-4 sul campo dell’Empoli, il Genoa rifila 3 gol all’Atalanta, Milan sconfitto in casa dalla Fiorentina, al Napoli basta un gol contro la Spal: i Risultati dei match della 17ª Giornata di Serie A Nell’ultima Giornata prima di Natale, un insolito sabato pomeriggio di Serie A regala una grande scorpacciata di gol e verdetti inaspettati. La Giornata si apre con la Lazio che supera 3-1 il Cagliari ritrovando ...

DIRETTA GENOA ATALANTA / Streaming video e tv : a Marassi arbitra il signor Daniele Doveri - Serie A - : DIRETTA GENOA ATALANTA, Streaming video e tv: incrocio molto interessante tra Prandelli e Gasperini, entrambi ex importanti in questa sfida di Serie A.

Probabili Formazioni Genoa – Atalanta - Serie A 22/12/2018 : Probabili Formazioni Genoa – Atalanta, Serie A 22/12/2018A Genova si sfidano due squadre con obiettivi differenti: se da un lato ai padroni di casa servono punti per proseguire il cammino verso la salvezza, ai bergamaschi non basta più sognare e l’obiettivo quarto posto è a soli 3 punti.GENOVA – Prandelli cerca il primo squillo importante della sua stagione e per farlo si affiderà al suo classico 3-5-2 con Piatek e Kouamè troppo ...

Serie A Genoa - Bessa suona la carica : «Il pubblico in casa ci darà la spinta» : GENOVA - " La vittoria manca da tempo. Sappiamo tutti come siano finite le ultime partite ". Daniel Bessa torna sul momento del suo Genoa , consapevole del bisogno dei tre punti. A Marassi, sabato, ...

Biglietti Genoa-Atalanta - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Marassi : Turno numero 17 per la Serie A di calcio, che vedrà sabato 22 dicembre il Genoa di Cesare Prandelli affrontare al Marassi alle ore 15 l’Atalanta, in una sfida molto importante per entrambe le compagini, a caccia di punti rispettivamente per allontanare la zona retrocessione e provare l’assalto all’Europa. Vuoi assistere anche tu degli alla partita? Affrettati allora ed acquista gli ultimi Biglietti a disposizione per ...

Video/ Roma-Genoa - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 16giornata - : Video Roma-Genoa , 3-2, : highlights e gol della partita valevole per la 16giornata di Serie A. I giallorossi ritrovano il successo e i tre punti.

Serie A : Roma-Genoa 3-2 : ANSA, - ROMA, 16 DIC - La Roma batte il Genoa 3-2 nel posticipo domenicaLE della 16/a giornata di Serie A e salva la panchina di Di Francesco. La partita dell'Olimpico, sotto la pioggia, si mette ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : Fazio - Kluivert e Cristante salvano Di Francesco : ROMA - Un 3-2 così sofferto non può far sorridere la Roma ma serve almeno a salvare la panchina di Di Francesco . In un Olimpico freddo non solo per la pioggia e il vento, Fazio , Kluivert e Cristante ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : paura e rimonta per Di Francesco : La Roma trema, ma torna a vincere. All'Olimpico la squadra di Di Francesco batte 3-2 in rimonta il Genoa e interrompe il lungo digiuno. Grazie a una clamorosa papera di Olsen , Piatek sblocca la gara ...