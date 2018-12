Serie A calcio | il programma e gli orari delle partite del 29 dicembre Il calendario e

Serie A - 19^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Torna l’appuntamento con i pronostici di CalcioWeb. La diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata di Serie A si aprirà domani con il lunch match tra Juventus e Sampdoria, partita per cui suggeriamo di giocare l’Under 2.5. Tra le sette gare delle 15, sono invitanti i 2 in Empoli-Inter e Parma-Roma. Nel posticipo di San Siro tra Milan e Spal ci si aspettano gol da una parte e dall’altra. Ecco i nostri ...

Consigli Fantacalcio 19 giornata Serie A 2018/2019 : Fine anno senza botti : I nostri Consigli per la 19^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Ultime scaramucce prima dell’apertura del mercato invernale, flagello per le vostre rose. Il diciannovesimo turno si presenta poco entusiasmante per i fantaallenatori. Attacchi in crisi, allenatori in bilico, muscoli appesantiti dal turno infrasettimanale, diverse sfide naturalmente destinate allo zero a zero. Si ...

Boxing Day della Serie A - oltre 5 milioni su Sky Sport. Record Sky Calcio Club : Nell'intera giornata di Santo Stefano dedicata per la prima volta al Boxing Day della Serie A, sono stati oltre 670 mila gli spettatori medi che hanno scelto i canali Sky Sport, con il 6% di share. In primo piano la Serie A con 5 milioni di spettatori medi cumulati per i match della 18^giornata: da segnalare gli ascolti delle partite delle 15 (tra cui Atalanta-Juventus e Diretta Gol), che hanno raccolto in media davanti alla tv 1 milione 847 ...

Fantacalcio : le probabili formazioni della 19esima giornata di Serie A : Ultimo turno del 2018 per la Serie A e il Fantacalcio. Dopo le brutte parentesi del 26 dicembre, con la morte di un tifoso negli scontri prima di Inter-Napoli a Milano, il campionato prova a voltare ...

Prossima giornata Serie A calcio : programma - orari - tv e streaming. Il calendario del 19° turno (29 dicembre) : Sabato 29 dicembre si giocherà la 19^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, l’ultimo turno del girone d’andata. Il campionato torna in campo dopo aver giocato anche a Santo Stefano, sarà l’ultimo turno prima della piccola sosta invernale (si tornerà a giocare nel weekend del 12-13 gennaio con gli ottavi di finale della Coppa Italia). Si preannuncia grande spettacolo con ben 10 partite in programma, tanti incontri vibranti ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Calcio - Gravina : "Sabato Serie A gioca" : 15.32 Il Calcio ha deciso di non fermarsi dopo la morte di un tifoso interista in occasione di Inter-Napoli e gli ululati razzisti durante la partita. "Sabato in serie A si gioca, ho parlato un po' con tutti per sentire il clima intorno a ciò che è successo ieri e all'unanimità, dai sottosegretari Giorgetti e Valente, alla Lega di serie A e al presidente del Coni, abbiamo deciso di andare avanti". Così si è pronunciato, ai microfoni di Sky ...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Calendario Serie A calcio - gli orari delle partite del 29 dicembre. Come vederle in tv su Sky e DAZN : Sabato 29 dicembre davvero vibrante per la Serie A 2018-2019 di calcio, il massimo campionato non conosce soste in queste festività natalizie e l’anno solare si chiuderà con la 19^ giornata, l’ultima del girone d’andata. Tutte le partite si giocheranno in questa ricchissima giornata, un regalo in vista dell’inizio del nuovo anno. La Juventus, già certa del titolo di campione d’inverno, sarà protagonista nel lunch ...

Calcio - Serie A : il primo Boxing Day di sempre termina con un Inter-Napoli di fuoco. Decide Lautaro Martinez al 91° : Un Inter-Napoli infuocato chiude il primo Boxing Day della Serie A italiana di sempre, rappresentato dalla 18° giornata. Vincono i nerazzurri all’ultimo respiro con una rete al 91° minuto di Lautaro Martinez che fa esplodere San Siro: tanto rammarico in casa Napoli, soprattutto per la tripla occasione mancata pochissimi minuti prima con Handanovic e Asamoah (quest’ultimo sulla linea) che salvano il risultato. Non mancano le polemiche, dovute ...

Calciomercato : Maicon torna a giocare nella Serie B brasiliana : Calciomercato Campeonato Brasileiro Série B: Maicon torna a giocare. A 37 anni, uno degli eroi del Triplete con l’Inter nel 2010, vestirà la maglia del Criciuma.Calciomercato Criciuma Maicon. Lo abbiamo ammirato per sei anni con la maglia dell’Inter, con la quale ha vinto quattro scudetti, e in due con quella della Roma. Stiamo parlando di Maicon Douglas Sisenando, meraviglioso terzino brasiliano che ha deciso di ritornare a giocare ...