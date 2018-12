Scuola | precariato docenti ultime notizie | numeri record | riapertura Gae ‘necessaria’

scuolainforma

(Di venerdì 28 dicembre 2018) L’anno 2018 si sta quasi per concludere e i problemi deldellarimangono, anzi per assurdo si aggravano. I concorsi straordinari non hanno portato una soluzione e il sindacato Anief ribadisce la necessità di riaprire le graduatorie ad esaurimento per sanare la posizione di migliaia e migliaia di insegnanti che, ogni, anno, sono costretti a cambiare cattedra.delle Gae necessaria La chiusura delle graduatorie ha determinato un continuo e reiterato ricorso ai contratti a tempo determinato per più di centomilaabilitati. Senza contare la questione riguardante i diplomati magistrale e i suoi strascichi in Tribunale e al Consiglio di Stato. Ledue maggioranze parlamentari del PD e della Lega-M5S hanno pensato a concorsi straordinari, alla proroga dei contratti al 30 giugno, ‘ma queste soluzioni si sono dimostrate un palliativo ...