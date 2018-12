Scontri e cori razzisti durante Inter-Napoli | Laura Boldrini | “Il campionato deve

fanpage

: Violenza, razzismo, cori indegni. E un uomo che ha perso la vita negli scontri. Tutto questo é successo ieri a… - lucianonobili : Violenza, razzismo, cori indegni. E un uomo che ha perso la vita negli scontri. Tutto questo é successo ieri a… - MauryPetrone : RT @IntenditoreJuve: Ieri si sono incontrate due squadre i cui tifosi passano la vita a fare i moralisti e i perbenisti sui vari social. Ri… - giumassa1946 : RT @myrtamerlino: Scontri tra Ultra, un tifoso morto, cori razzisti contro un campione e contro i napoletani. Davvero un pessimo Natale per… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) "Non bastano più le espressioni di cordoglio per la morte, l’ennesima, di un tifoso fuori dallo stadio. Non basta più l’indignazione momentanea per i. Ilfermarsi. Fino a quando le società e le forze dell’ordine non avranno individuato, allontanato e sanzionato i gruppie violenti. In uno stato di diritto non ci si può arrendere alla violenza", ha dichiarato l'ex presidente della Cameracommentando i fatti avvenuti prima ela partitadel 26 dicembre scorso.