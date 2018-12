Scomparso 4 anni fa e trovato scheletro vicino a casa | “Dura accettare che sia sempre

Teramo - trovato scheletro in una macchina : si tratta di Daniele Scomparso 4 anni fa : Era l' agosto 2014 quando si sono perse le tracce del 28enne Daniele Taddei, allontanato da caso all'interno della sua Nissan Micra grigia, e sparito nel nulla. Una ricerca durata per giorni, che si è ...

Terrorismo - chiesti 7 anni per il foreign fighter bresciano Scomparso in Siria : Brescia, 12 dicembre 2018 - Sette anni di carcere per Anas El Abboubi , il primo foreign fighters italiano di origine marocchina di 26 anni. E' questa la richiesta del pm di Brescia Erica Battaglia ...

Ritrovato Davide Iacucci - il ragazzo di diciannove anni Scomparso a Fano : Il giovane universitario è stato rintracciato dalla polizia a Verbania, dove la sua fuga da casa lo ha portato dopo diverse tappe. Il ragazzo di 19 anni iscritto all'università di Filosofia di Urbino aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso lunedì pomeriggio. Sta bene e presto potrà riabbracciare i suoi genitori.Continua a leggere

Gianni è Scomparso nel nulla : l'appello sui social : Un uomo di 47 anni, Gianni Castangia, è scomparso da Cabras, nell'Oristanese, dove vive con i suoi genitori. Presentata...

Il creatore di SpongeBob - Stephen Hillenburg - è Scomparso a 57 anni : Embed from Getty Images Hillenburg scrisse, produsse e diresse anche il primo film di SpongeBob, uscito nel 2004 e campione di incassi in tutto il mondo, tanto da meritarsi un sequel, sempre scritto ...

Cacciatore Scomparso a Rimini - ritrovato senza vita Giovanni Succi : I due cani usciti con lui per la battuta di caccia lo hanno vegliato per sei giorni. Il corpo del Cacciatore è stato ritrovato in un sottobosco di rovi nella zona, probabilmente vittima di un incidente. È scomparso da Sant'Arcangelo lo scorso 26 novembre. Il caso era stato trattato anche dal programma Chi l'ha visto?.Continua a leggere

Figlio ritrova in casa lo scheletro del padre Scomparso 60 anni prima : Un mistero durato sessant'anni è stato risolto con un terribile ritrovamento. Una famiglia di New York ha infatti scoperto nella propria casa lo scheletro di un uomo, scomparso 60 anni prima e di cui non si avevano più avute notizie.Come riporta anche CBS News, lo scheletro sembra appartenere a un veterano della guerra di Corea, George Carroll, la cui scomparsa non era stata denunciata da nessuno. Sono tutt'ora ignote le ragioni ...

Trovato morto l'allevatore di 75 anni Scomparso mentre radunava il bestiame - Sardiniapost.it : Si era allontanato con alcuni amici per radunare il bestiame da vaccinare da ieri mattina si erano perse le sue tracce, purtroppo oggi è stato Trovato morto. Il cadavere di un anziano di 75 anni ...

Risolto il giallo della morte di Pico della Mirandola - Scomparso in circostanze misteriose a soli 32 anni : Il 17 novembre del 1494 moriva a Firenze, in circostanze misteriose e a soli 32 anni, il grande umanista e filosofo Pico della Mirandola, famoso non ultimo per la proverbiale memoria. A più di 500 anni di distanza, lo studio dei suoi resti conservati in un chiostro vicino alla basilica fiorentina di San Marco ha rivelato che il decesso fu provocato non da sifilide ma da un avvelenamento da arsenico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Forensic ...

Addio a Stan Lee - il creatore dei supereroi più famosi Scomparso a 95 anni : Regalava sempre un cameo nei film Marvel The post Addio a Stan Lee, il creatore dei supereroi più famosi scomparso a 95 anni appeared first on News Mtv Italia.

Trova lo scheletro del padre nel seminterrato : era Scomparso 57 anni fa : "Papà è uscito a fare alcune commissioni e non è più tornato". Queste le parole di Dorothy ai suoi figli. I ragazzi però hanno sempre avuto dubbi. E alla fine hanno scoperto la verità. George Carroll era scomparso nel nulla nel 1961.Continua a leggere

Indagato Salvatore Mannino - Scomparso e ritrovato in Scozia : l'amnesia sarebbe fasulla : Era stato ritrovato ad Edimburgo e martedì è tornato in Italia, ma per ora il lieto fine stenta ad arrivare. Anzi il giallo di Salvatore Mannino, l'imprenditore di 52 anni scomparso un mese fa da Pisa e ritrovato in Scozia smemorato e non in grado di parlare, almeno non l'italiano [VIDEO]sebbene sembri capirlo, si infittisce. La gioia per la moglie e i quattro figli di averlo ritrovato è solo a meta': non li riconosce, almeno così sembra. Alla ...