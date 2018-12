Sciopero personale scolastico | vacanze natalizie prolungate?

Sciopero scuola : docenti e personale ATA protestano lunedì 10 dicembre : Lezioni non garantite a scuola per lunedì 10 dicembre 2018. Il sindacato SAESE ha proclamato uno Sciopero nazionale, che andrà a coinvolgere docenti e personale ATA negli istituti scolastici. Ad annunciarlo è stato anche il MIUR attraverso la nota n° 33383. Ad incrociare le braccia per l’intera giornata saranno tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato. Dunque, non protesteranno solamente i precari. Pertanto, ...

Sciopero treni 4 e 5 dicembre : stop del personale di Italo NTV per 23 ore : Il mese di dicembre prevede numerosi scioperi nel settore dei trasporti. Il comparto ferroviario non sarà di certo esente, con diverse agitazioni sindacali organizzate per le prossime settimane. A livello nazionale, si segnala la protesta dei lavoratori di Italo NTV che si terrà nei giorni 4 e 5 dicembre. A proclamare lo stop sono state le sigle UILT-UIL, UGL-TAF e ORSA Ferrovie. La mobilitazione avrà inizio alle ore 3:01 di martedì e proseguirà ...

Confintesa-UGSmedici : personale sanitario - Sciopero 23 novembre : Roma, 21 nov., askanews, - 'Piu' finanziamenti ad un Sistema sanitario Nazionale ormai agonizzante, piu' assunzioni per garantire il diritto alla cura degli italiani e sblocco del Contratto fermo da ...

Sciopero treni 23 novembre : stop di 8 ore per il personale di Trenitalia : La terza decade del mese di novembre proporrà ancora diversi scioperi nel settore dei trasporti pubblici. Tra le agitazioni sindacali in programma, non mancheranno proteste nel comparto ferroviario, dove spiccherà uno stop del personale delle società dell’intero Gruppo FSI. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di venerdì 23 novembre 2018. A proclamare lo Sciopero di 8 ore è stato USB Lavoro Privato. Durante la fascia oraria ...