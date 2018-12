Sci, Paris precede Innerhofer a Bormio

: STORICA DOPPIETTA AZZURRA A BORMIO! Dominik #Paris trionfa per la terza volta in discesa sulla Stelvio,… - Fisiofficial : STORICA DOPPIETTA AZZURRA A BORMIO! Dominik #Paris trionfa per la terza volta in discesa sulla Stelvio,… - Sport_Mediaset : #Sci, discesa Bormio: #Paris domina, spettacolare doppietta Italia con #Innerhofer. Gli azzurri sono grandi sullo S… - sirgolly : RT @Fisiofficial: STORICA DOPPIETTA AZZURRA A BORMIO! Dominik #Paris trionfa per la terza volta in discesa sulla Stelvio, @InnerhoferChris… -

Splendida doppietta dell'Italia nella discesa di. Successo di Dominik(10° successo in carriera il 3° sulla mitica Stelvio),chedi 36 centesimi il compagno di squadra Christof. Sul gradino più basso del podio lo svizzero Beat Feuz,iridato in carica e detentore della coppa di specialità.I due azzurri,dopo i segnali incoraggianti nelle due prove, non hanno dunque tradito le attese. Ai piedi del podio lo statunitense Bennet.Nella classifica CdM resta in testa l'austriaco Hirscher davanti a Franz.(Di venerdì 28 dicembre 2018)