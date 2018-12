Sci | Paris | dalla prima vittoria a Bormio all' heavy metal

Sci - uomini. Paris : "Tripletta da sogno Per battere Inner serviva la perfezione" : Dominik Paris non riesce a smettere di sorridere dopo il tris da leggenda sulla Stelvio: 'Era un sogno riuscire a centrare la tripletta. Ho visto la discesa di Inner e ho capito che bisognava essere ...

Sci : Italia trionfa in discesa - primo Paris secondo Innerhofer : ... e comunque più che soddisfatto di quello che è in ogni caso il terzo podio stagionale, tassello che va a costruire la accoppiata numero 19 nella storia azzurra di Coppa del mondo, e seconda in ...

Sci : Italia trionfa in discesa - primo Paris secondo Innferhofer : ... e comunque più che soddisfatto di quello che è in ogni caso il terzo podio stagionale, tassello che va a costruire la accoppiata numero 19 nella storia azzurra di Coppa del mondo, e seconda in ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer per una nuova magia : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Stelvio andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare, si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente impegnativa ed esigente che metterà a dura prova tutti gli atleti. L’Italia vuole continuare a sognare dopo la fantastica doppietta confezionata in discesa da Dominik Paris e Christof ...

Sci alpino - Pagelle discesa Bormio e gigante Semmering : Paris-Innerhofer - doppietta d’antologia! Brignone - il rosso ti dona : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Bormio e il gigante femminile di Semmering, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla Stelvio ha trionfato il nostro Dominik Paris davanti a Christof Innerhofer per una memorabile doppietta italiana mentre in terra austriaca si è imposta Petra Vlhova, Federica Brignone ha chiuso in sesta posizione ma ha conservato il pettorale rosso di leader di specialità. Di seguito le ...

Sci - discesa Bormio : Paris domina - spettacolare doppietta Italia con Innerhofer : La Stelvio ha un solo padrone ed è Dominik Paris . Grande prova per l'Italiano che ha dominato la discesa maschile di Bormio della Coppa del mondo. Una straordinaria conferma dopo la vittoria dello scorsa stagione, la terza affermazione in carriera con il successo del 2012. spettacolare doppietta Italiana con Christof Innerhofer che si è ...

Sci alpino - la classifica degli italiani vincitori in Coppa del Mondo. Paris a -1 da Giorgio Rocca e -3 da Ghedina. Primo Tomba con 50 : Dominik Paris è entrato nel club degli azzurri capaci di vincere almeno 10 gare in Coppa del Mondo. L’altoatesino ha toccato la doppia cifra proprio oggi grazie al magnifico successo nella discesa libera di Bormio, l’azzurro ha giganteggiato sulla mitica Stelvio (dove si era già imposto in due occasioni) e ha così rafforzato la sesta posizione nella classifica dei plurivincitori italiani di tutti i tempi. Dominik Paris, capace di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : tutte le doppiette e triplette dell’Italia. Paris e Innerhofer scrivono la storia a Bormio : L’Italia ha fatto sognare sulla mitica Stelvio, gli azzurri sono stati assoluti protagonisti nella discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino e hanno confezionato una bellissima doppietta. Dominik Paris ha trionfato (terzo sigillo su questa pista) davanti a Christof Innerhofer, tripudio totale di tricolori nella località valtellinese e grande festa per gli azzurri che hanno così firmato la 19^ doppietta della ...

Discesa Bormio : Paris ha vinto - Innerhofer secondo. Meravigliosa doppietta azzurra! - CdM Sci - : Diretta Discesa Bormio streaming video e tv, risultato della gara di Coppa del Mondo di sci: ha vinto Paris davanti a Innerhofer sulla Stelvio.

Sci - a Bormio in discesa libera è grande Italia : vince Paris davanti a Innerhofer : E' grande Italia sulla pista Stelvio di Bormio, dove stamattina s'è svolta una delle grandi classiche della Coppa del Mondo di sci. Su una delle piste più difficili del circuito l'azzurro Dominik Paris ha ottenuto la vittoria (la seconda di fila dopo quella dello scorso anno e la terza in carriera s

Sci Alpino – Azzurri fantastici nella discesa di Bormio : le parole entusiastiche di Paris e Innerhofer : Paris: “nella parte finale ho tirato fuori tutta la mia forza, le piste difficili sono il mio pane”. Innerhofer: “Ho fatto un errore prima del Ciuk e ho perso qualche decimo, ma sono contento” Le dichiarazioni degli Azzurri dopo la discesa di Bormio. Dominik Paris: “non direi che ho fatto una gara perfetta, ma nella seconda parte ho mollato gli sci e ho dato il massimo, soprattutto sotto, tirando fuori tutta ...

Paris vince la discesa libera di Bormio - Innerhofer è secondo. Grande Italia nello Sci : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, quarta prova della stagione sciistica di Coppa del Mondo maschile. Alle sue spalle si è piazzato un altro azzurro, Christof Innerhofer, secondo a 36 centesimi dal compagno di squadra. Terzo a 52 centesimi lo svizzero Beat Feuz, iridato in carica e

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Dominik Paris : “Ho mollato gli Sci - sogno sempre di vincere”. Innerhofer : “Sono contento - errore sul Ciuk” : Giornata indimenticabile per l’Italia che ha dettato legge nella mitica Discesa di Bormio, una delle grandi Classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Stelvio i nostri portacolori si sono resi protagonisti di una magica impresa e hanno confezionato una favolosa doppietta che entra di diritto nella storia del nostro movimento, Dominik Paris ha trionfato per la terza volta su questa pista dopo i sigilli del 2012 e 2017 ...

Sci - Paris precede Innerhofer a Bormio : 13.18 Splendida doppietta dell'Italia nella discesa di Bormio. Successo di Dominik Paris (10° successo in carriera il 3° sulla mitica Stelvio),che precede di 36 centesimi il compagno di squadra Christof Innerhofer. Sul gradino più basso del podio lo svizzero Beat Feuz,iridato in carica e detentore della coppa di specialità.I due azzurri,dopo i segnali incoraggianti nelle due prove, non hanno dunque tradito le attese. Ai piedi del podio lo ...