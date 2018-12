Sci | Italia trionfa in discesa | primo Paris secondo Innferhofer

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer per una nuova magia : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Stelvio andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare, si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente impegnativa ed esigente che metterà a dura prova tutti gli atleti. L’Italia vuole continuare a sognare dopo la fantastica doppietta confezionata in discesa da Dominik Paris e Christof ...

Chiara Ferragni e Fedez laSciano l'Italia?/ Carriera in pausa e futuro nell'imprenditoria : gli indizi : Chiara Ferragni e Fedez lasciano l'Italia in favore degli Stati Uniti? Ecco i potenziali indizi che potrebbero far pensare il trasloco.

Pagamenti digitali in creScita nella settimana di Natale in Italia : Consumatori sempre più propensi ai Pagamenti digitali, tra carte di credito, prepagate e servizi elettronici che consentono di gestire i propri soldi in modo più facile, veloce e sicuro. I Pagamenti digitali continuano a registrare una crescita importante nel nostro paese rispetto agli anni passati. E ancora di più non poteva che accadere nel periodo di acquisti più importante dell’anno, quello delle festività natalizie. Per dare ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio 2018 in DIRETTA : 1° Paris - 2° Innerhofer! Italia vicina alla doppietta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Bormio, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sarà proprio la Stelvio ad aprire quella fase del calendario che più fa emozionare tutti gli appassionati del mondo del Circo Bianco. Infatti Bormio sarà la prima grande classica che gli uomini-jet andranno ad affrontare, per poi vivere a Gennaio altre due gare monumento come quella di Wengen e di Kitzbuhel. ...

Per Conte la creScita dell'Italia 'sarà robusta' : Restano in primo piano le preoccupazioni per l'economia mondiale e per le controversie commerciali fra Usa e Cina , mentre i mercati si avviano a chiudere un 2018 davvero pessimo, oggi è l'ultima ...

Per Conte la creScita dell'Italia "sarà robusta" : Milano. Fine anno in recupero per Piazza Affari, con bancari e petroliferi in ascesa e il titolo Carige che registra un rialzo del 15 per cento dopo il pressing esercitato dalla Bce sui soci per sbloccare l'aumento di capitale. La speranza è che la famiglia Malacalza si decida ad aderire alla ricapi

Gestione rifiuti a Scicli - Sinistra Italiana : il Sindaco si dimetta : Sinistra Italiana Scicli interviene sulla situazione ambientale in città ed evidenzia come il territorio sia sommerso dall'immondizia mentre il Sindaco 'annuncia' controlli, quelli che la Polizia ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Tutti gli azzurri al via. Presenti anche Paini e Cazzaniga con Paris e Innerhofer : Venerdì 28 dicembre si disputerà la Discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Nell’amena località valtellinese andrà in scena una grande classica del calendario internazionale, un appuntamento imperdibile per Tutti gli uomini jet che si sfideranno sulla celeberrima pista Stelvio per andare a caccia del successo di lusso. L’Italia sarà grande protagonista, le frecce più importanti ...