Sci | gigante Semmering | la Brignone è solo sesta Stecca la Shiffrin | vince la Vlhova

Sci alpino - Gigante Semmering 2018 : la prima volta di Petra Vlhova. Brignone sesta - ma mantiene il pettorale rosso : La miglior Petra Vlhova di sempre in Gigante. prima vittoria nella specialità per la slovacca (quinta della carriera in Coppa del Mondo), che trionfa nella gara di Semmering. Davvero eccezionale la prestazione della nativa di Liptovský Mikuláš che si è presentata in Austria con un nuovo sci, più lungo rispetto a quello usato in precedenza, e che le ha permesso di fare la differenza in una seconda manche molto insidiosa. Una netta vittoria ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Federica Brignone conserva il pettorale rosso. L’azzurra in testa alla classifica di gigante : Federica Brignone conserva il pettorale rosso di leader della classifica della Coppa del Mondo di gigante. L’azzurra si era presentata col simbolo del primato al cancelletto di partenza della gara di Semmering, doveva difendere 20 punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin e 25 su Tessa Worley e ci è riuscita. La 28enne ha concluso in sesta posizione ma le avversarie non hanno particolarmente incantato: la statunitense si è dovuta accontentare ...

Sci Alpino – Gigante di Semmering : trionfa Vlhova - Brignone sesta classificata : Mikaela Shiffrin, dopo un’ottima prima manche chiusa in testa, si è fatta sorpassare chiudendo quinta nel Gigante di Semmering Petra Vlhova ottiene il primo trionfo stagionale, il primo in carriera in Gigante. La slovacca si aggiudica la gara di Semmering davanti a Viktoria Rebensburg e a Tessa Worley, solo quinta Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche, il sesto posto basta a Federica Brignone per conservare il ...

