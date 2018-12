Sci Gigante femminile Semmering 2018 oggi | orario d’inizio e come vederlo in tv I

Sci alpino - Gigante femminile Semmering 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 28 dicembre si disputerà il Gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla pista austriaca andrà in scena una gara importante per lo sviluppo dell’intera stagione. Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale di leader della classifica di specialità e scenderà per terza subito dopo la norvegese Mowinckel e l’austriaca Brunnel che possono ...

Sci alpino - Gigante Semmering. Federica Brignone : “Attaccherò fin dall’inizio - la pista mi piace” : Domani si tornerà a gareggiare dopo la piccola pausa per le festività natalizie, la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino alpino sarà protagonista con il Gigante femminile di Semmering. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi austriache dove ne vedremo delle belle, l’Italia cercherà di essere grande protagonista soprattutto con Federica Brignone che si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale di leader della classifica di ...

Sci - Coppa del Mondo Semmering 2018 : condizioni di neve difficili per il gigante femminile di domani : Il tempo del quarto gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino femminile si avvicina. A Semmering (Austria) le nove azzurre che saranno impegnate domani in questa prova sono state costrette, quest’oggi, a sciare sulla pista di riscaldamento e non su quella di gara per le difficili condizioni del manto nevoso. Il tracciato, infatti, presenta uno strato molle di circa 10 cm e il clima umido e le temperature ben al di ...

Sci alpino - Gigante Semmering 2018 : Mikaela Shiffrin vuole chiudere l’anno in bellezza - Brignone e le altre non ci stanno : Smaltiti pranzi e cenoni natalizi, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 torna in scena, in vista della due-giorni di Semmering (che si alterna anno per anno con Lienz), che andrà a chiudere il 2018 del Circo Bianco al femminile. Sulle nevi austriache, infatti, sono in programma un Gigante ed uno slalom che, almeno sulla carta, potrebbero regalare altri punti pesanti per Mikaela Shiffrin (che concluse una splendida doppietta due anni fa) per ...

Sci alpino - nove le azzurre in gara nel gigante di Semmering : le condizioni della pista però preoccupano : Niente sciata in pista a Semmering, neve molle e tanto sale per il gigante femminile di venerdì 28 dicembre Vigilia di ambientamento per le nove azzurre impegnate venerdì 28 dicembre nel quarto gigante stagionale di Coppa del mondo femminile dopo Soelden, Killington e Courchevel. Cinque giri sulla pista di riscaldamento a fianco del tracciato di gara che presentava caratteristiche simili a quelle che troveranno in gara (prima manche ore ...

Gérard Depardieu - il focoso faScino del gigante del cinema francese : Gérard Depardieu festeggia 70 anni. Nato il 27 dicembre del 1948 a Chetauroux, paesino sulla Loira, figlio di un fabbro e di una casalinga, è uno studente ribelle, finisce per breve tempo in un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : due prove tecniche importanti per le azzurre - Brignone punta gigante - in slalom serve una scossa : Il 2018 dello sci alpino al femminile non si è ancora concluso, anzi. Ci attendono due importanti giorni a Semmering, in Austria, con il programma che ci proporrà un gigante nella giornata di venerdì (prima manche alle ore 10.30) ed uno speciale sabato (partenza alle ore 10.30). Le azzurre si presentano all’appuntamento con la chiara intenzione di crescere dopo qualche appuntamento non troppo scintillante. Nel gigante, per esempio, la ...

Sci alpino - World Cup List gigante femminile : Federica Brignone quinta in classifica - 4 azzurre nelle 30 : Dopo il gigante femminile di Courchevel non cambiano le prime posizioni della World Cup Start List. Al comando troviamo sempre la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, davanti alla francese Tessa Worley e alla tedesca Viktoria Rebensburg. La migliore azzurra rimane Federica Brignone, che si trova in quinta posizione, non lontana dalla norvegese Ragnild Mowinckel. Marta Bassino perde invece tre posti, passando dal nono all’undicesimo e ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list del gigante femminile : Brignone resta quinta : Brignone resta quinta, Bassino nella top ten, Irene Curtoni si allontana dalle prime 15: la nuova start list del gigante femminile Federica Brignone resta in quinta posizione dietro Ragnild Mowinckel, Marta Bassino passa dal nono all’undicesimo posto, Irene Curtoni si allontana un po’ di più dalle prime quindici (che comprendono anche la ritirata Manuela Moelgg) e ora rischia di uscire dalle prime quindici nella prossima ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il bilancio della prima parte di stagione. Brignone lotta per la Coppa di gigante - acuti di Innerhofer e Paris - esplode il talento di Nicol Delago : La Coppa del Mondo di sci alpino vive una piccola pausa per il periodo di Natale ed è il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia sia nel settore della velocità che in quello delle prove tecniche. VELOCITA’ Uomini: agli uomini-jet azzurri è mancato l’acuto. Cinque podi per l’Italia, con la doppietta di Lake Louise in discesa che spicca. In Canada solo Max Franz ha saputo battere ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il bilancio della prima parte di stagione. Brignone lotta per la coppa di gigante - acuti di Innerhofer e Paris - esplode il talento di Nicol Delago : La coppa del Mondo di sci alpino vive una piccola pausa per il periodo di Natale ed è il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia sia nel settore della velocità che in quello delle prove tecniche. VELOCITA’ Uomini: agli uomini-jet azzurri è mancato l’acuto. Cinque podi per l’Italia, con la doppietta di Lake Louise in discesa che spicca. In Canada solo Max Franz ha saputo battere ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il gigante e lo slalom di Semmering 2018. Un cambio tra le azzurre : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Semmering, dove sono in programma uno slalom gigante venerdì 28 ed uno slalom speciale sabato 29: per quanto concerne la formazione italiana si registra un solo cambio, con Roberta Melesi che prende il posto di Elena Sandulli, mentre sono confermate tutte le altre azzurre viste all’opera in quel di Courchevel. Le convocate dell’Italia per lo slalom gigante: Federica ...

Sci alpino – Gigante di Courchevel - Brignone insoddisfatta : le parole delle azzurre : Le parole delle azzurre dello sci alpino dopo il Gigante di Coppa del Mondo a Courchevel Federica Brignone non è certamente soddisfatta del quarto posto nel Gigante di Courchevel dopo il secondo posto di Soelden e il successo di Killington. I 55 punti conquistati le permettono però di conservare la leadership nella graduatoria di specialità con 230 punti contro i 210 di Shiffrin e i 205 di Worley. “Mi spiace perchè non sono riuscita ...

Sci - Coppa del mondo : Shiffrin vince il gigante di Courchevel. Brignone quarta : Un'irraggiungibile Mikaela Shiffrin colleziona la vittoria n.49 della propria carriera a Courchevel , trionfando davanti a Rebensburg , +0.14, e Worley , +0.33, . Dopo due podi nelle prime due gare di ...