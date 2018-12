Sci | frattura al naso e trauma per Kosi

L'Etna si risveglia alla Vigilia di Natale : aperta frattura eruttiva - Sciame sismico : Una frattura eruttiva si è aperta stamane sulL'Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere. L'aeroporto di Catania è regolarmente operativo. È in programma una riunione dell'unità di crisi dello scalo aereo.SulL'Etna i sensori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato dopo le 9 uno sciame sismico di 130 ...

Marc Gisin - caduta choc in Val Gardena/ Video - come sta? Frattura del bacino e perdita di coScienza : Marc Gisin, Video caduta choc in Val Gardena, come sta? Lo svizzero non è morto: la prima diagnosi in ospedale. Le ultime notizie

Sci - incidente choc di Gisin in Val Gardena : frattura di 4 costole e lesione al bacino : Su una pista spettacolare ma piena di insidie, una spigolata a quasi 130 all'ora è costata cara al discesista svizzero Marc Gisin nella libera della Val Gardena, appuntamento di coppa del...

Sci alpino - frattura composta del bacino per Marc Gisin dopo la brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale a ...

Sci - incidente in Val Gardena : paura per lo svizzero Gisin Per lui frattura del bacino Il video della caduta|Foto : L'atleta elvetico sbaglia e vola sulle «Gobbe del cammello» schiantandosi al suolo. Perde conoscenza e viene portato in ospedale. Per lui frattura del bacino

Sci alpino - frattura scomposta alla mano sinistra per Roberta Midali : verrà operata al rientro in Italia : Infortunio alla mano sinistra per Roberta Midali, l’azzurra sarà operata al rientro in Italia Incidente di percorso per Roberta Midali, durante gli allenamenti in corso a Funesdalen, in Svezia. La ventiquattrenne slalomista dell’Esercito si è procurata la frattura scomposta metacarpale della mano sinistra. Sarà visitata e operata al rientro in Italia. Dopo l’intervento sarà ulteriormente valutata dalla Commissione Medica ...

Sci alpino - Roberta Midali infortunata : frattura scomposta della mano sinistra - serve l’operazione : Brutte notizie per l’Italia dello sci alpino: Roberta Midali si è procurata la frattura scomposta metacarpale della mano sinistra. La 24enne si stava allenando a Funesdalen (Svezia) in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo ma putroppo è incappata in questo spiacevole incidente di percorso che la costringerà a fermarsi. La slalomista ora rientrerà in Italia, verrà visitata e operata poi successivamente la Commissione Medica ...

BreScia : frattura dopo una gomitata - Ceron operato alla testa : Marco Ceron è stato operato all'ospedale Civile di Brescia dove era ricoverato da ieri nel reparto di neurochirurgia dopo aver subito la rottura dell'osso temporale sinistro a causa di una gomitata ...

Sci - brutta caduta per Elena Fanchini negli Usa frattura del perone e rientro in Italia : ROMA - Una caduta ferma il percorso di recupero di Elena Fanchini, tornata in squadra dopo aver sconfitto il tumore che l'aveva colpita all'inizio del 2018 . La sciatrice azzurra era tornata ad ...

Sci - infortunio in allenamento per Elena Fanchini : frattura del perone prossimale : Una caduta sfortunata ferma momentaneamente il percorso di recupero di Elena Fanchini, tornata in squadra dopo aver sconfitto la malattia che l'aveva colpita all'inizio del 2018. L'azzurra - informa ...

Sci - frattura al perone prossimale per Elena Fanchini : TORINO - Una caduta sfortunata ferma momentaneamente il percorso di recupero di Elena Fanchini , tornata in squadra dopo aver sconfitto la malattia che l'aveva colpita all'inizio del 2018. L'azzurra - ...

Sci alpino - frattura del setto nasale per Martina Peterlini : l’azzurra sarà comunque al via per lo slalom di Levi : Contrattempo per Peterlini a Levi, frattura al setto nasale per l’azzurra ma sarà al via in slalom Piccolo contrattempo per Martina Peterlini alla vigilia dello slalom femminile di Levi, prima prova stagionale fra i pali stretti di Coppa del mondo, in programma sabato 17 novembre (prima manche ore 10.15, seconda manche ore 13.15 con diretta tv Raisport ed Eurosport). La ventunenne poliziotta trentina, impegnata nel consueto ...

Sci - Schnarf : brutto infortunio in allenamento. Frattura di tibia e perone - stagione finita : La Schnarf, che vanta due podi in coppa del mondo, uno in discesa e l'atro in SuperG,, già nel 2012 aveva avuto un grave incidente al ginocchio destro che le costò un lungo stop. A 34 anni, la ...

Sci alpino - brutto infortunio Johanna Schnarf : frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra : Copper Mountain, brutto infortunio per Johanna Schnarf, già operata a Vail. Presto il rientro in Italia brutto incidente per Johanna Schnarf, 34enne finanziera di Valdaora, velocista di punta della Nazionale femminile. Ieri, durante un allenamento di gigante a Copper Mountain, Schnarf è caduta, procurandosi la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. La sfortunata Azzurra è già stata operata, nella notte italiana, presso ...