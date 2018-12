Sci | discesa Bormio | Paris domina | spettacolare doppietta Italia con Innerhofer

Discesa Bormio : Paris ha vinto - Innerhofer secondo. Meravigliosa doppietta azzurra! - CdM Sci - : Diretta Discesa Bormio streaming video e tv, risultato della gara di Coppa del Mondo di sci: ha vinto Paris davanti a Innerhofer sulla Stelvio.

Sci - a Bormio in discesa libera è grande Italia : vince Paris davanti a Innerhofer : E' grande Italia sulla pista Stelvio di Bormio, dove stamattina s'è svolta una delle grandi classiche della Coppa del Mondo di sci. Su una delle piste più difficili del circuito l'azzurro Dominik Paris ha ottenuto la vittoria (la seconda di fila dopo quella dello scorso anno e la terza in carriera s

Sci Alpino – Azzurri fantastici nella discesa di Bormio : le parole entusiastiche di Paris e Innerhofer : Paris: “nella parte finale ho tirato fuori tutta la mia forza, le piste difficili sono il mio pane”. Innerhofer: “Ho fatto un errore prima del Ciuk e ho perso qualche decimo, ma sono contento” Le dichiarazioni degli Azzurri dopo la discesa di Bormio. Dominik Paris: “non direi che ho fatto una gara perfetta, ma nella seconda parte ho mollato gli sci e ho dato il massimo, soprattutto sotto, tirando fuori tutta ...

Paris vince la discesa libera di Bormio - Innerhofer è secondo. Grande Italia nello Sci : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, quarta prova della stagione sciistica di Coppa del Mondo maschile. Alle sue spalle si è piazzato un altro azzurro, Christof Innerhofer, secondo a 36 centesimi dal compagno di squadra. Terzo a 52 centesimi lo svizzero Beat Feuz, iridato in carica e

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Dominik Paris : “Ho mollato gli Sci - sogno sempre di vincere”. Innerhofer : “Sono contento - errore sul Ciuk” : Giornata indimenticabile per l’Italia che ha dettato legge nella mitica Discesa di Bormio, una delle grandi Classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Stelvio i nostri portacolori si sono resi protagonisti di una magica impresa e hanno confezionato una favolosa doppietta che entra di diritto nella storia del nostro movimento, Dominik Paris ha trionfato per la terza volta su questa pista dopo i sigilli del 2012 e 2017 ...

Sci alpino maschile - discesa libera Bormio 2018 : doppietta azzurra - con Paris che trionfa davanti ad Innerhofer e Feuz. 18° Buzzi : DIRETTA discesa libera Bormio, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE discesa libera Bormio 2018 Stelvio, quindicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 CLASSIFICA discesa libera Bormio 1. Dominik Paris , ITA, 1:55.21 2. Christof Innerhofer , ITA, +0.36 3. Beat Feuz , SUI, +0.52 4. Bryce Bennett , USA, +0.67 5. ...

Sci Alpino – Impresa azzurra nella discesa di Bormio : è doppietta grazie ad un immenso Paris e un grande Innerhofer : Storica doppietta azzurra sulla Stelvio: Paris trionfa nella discesa di Bormio, Innerhofer è secondo Il cielo azzurro di Bormio in una splendida giornata di sole è il presagio di un’Impresa storica: sulla Stelvio arriva la prima doppietta italiana con Dominik Paris che bissa il successo dell’anno scorso e Christof Innerhofer che gli fa compagnia sul podio, arrivando secondo per la terza volta nel corso della stagione. Un ...

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio - quarta prova della Coppa del Mondo di Sci : Lo sciatore altoatesino Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, in Valtellina, quarta prova della Coppa del Mondo di sci maschile. Dietro di lui si è piazzato un altro italiano, Christof Innerhofer, mentre lo svizzero Beat Feuz — campione in carica

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio 2018 in DIRETTA : 1° Paris - 2° Innerhofer! Italia vicina alla doppietta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Bormio, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sarà proprio la Stelvio ad aprire quella fase del calendario che più fa emozionare tutti gli appassionati del mondo del Circo Bianco. Infatti Bormio sarà la prima grande classica che gli uomini-jet andranno ad affrontare, per poi vivere a Gennaio altre due gare monumento come quella di Wengen e di Kitzbuhel. ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio 2018 in DIRETTA : Innerhofer vuole domare la Stelvio - Paris per il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Bormio, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sarà proprio la Stelvio ad aprire quella fase del calendario che più fa emozionare tutti gli appassionati del mondo del Circo Bianco. Infatti Bormio sarà la prima grande classica che gli uomini-jet andranno ad affrontare, per poi vivere a Gennaio altre due gare monumento come quella di Wengen e di Kitzbuhel. ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : è Sci alpino show con la discesa di Bormio e il gigante di Semmering! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...