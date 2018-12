Sci di fondo | Tour de Ski 2019 | si parte con la sprint di Dobbiaco Federico Pellegrino

Sci di fondo - il Tour de Ski di Federico Pellegrino : mirino sulle sprint di Dobbiaco e Val Mustair - poi il ritiro? : Dobbiaco e Val Mustair: sono questi gli obiettivi di Federico Pellegrino nell’edizione 2019 del Tour de Ski. In quest’occasione, infatti, saranno due le sprint a tecnica libera previste nel programma, divise tra Italia e Svizzera e intervallate da una 15 km con partenza a intervalli. Rispetto al tradizionale andamento dell’evento a tappe che fin dalla fine del 2006 smuove le nevi della Coppa del Mondo di sci di fondo, ...

Sci di fondo - Tour de Ski Dobbiaco 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il conto alla rovescia sta per finire: mancano poco più di 24 ore alla nuova edizione del Tour de Ski. Si avvicina a grandi passi la breve gara a tappe tradizionalmente inserita nel calendario di Coppa del Mondo di sci di fondo a ridosso del nuovo anno solare. Italia protagonista già come Paese organizzatore: quattro delle sette tappe si disputeranno nel Bel Paese. Il via il 29 dicembre da Dobbiaco, scalata finale in Val di Fiemme nel giorno ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani - la top5 non è un’utopia : Un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire: anche se l’elenco dei partecipanti al Tour de Ski di sci di fondo è ancora incompleto, le principali Nazionali hanno già diramato le convocazioni e così si può tracciare un elenco di chi può ambire a fare classifica nella gara a tappe a cavallo di vecchio e nuovo anno. Tra di loro può certamente ambire ad un buon piazzamento nella generale, certamente tra i primi dieci, magari tra i primi ...

Sci di fondo – “Febbre alta” per la partenza del Tour de Ski : Tour de Ski: “febbre alta” per la partenza. Arrivo leggendario in Val di Fiemme. I convocati azzurri del CT Marco Selle. Al Centro fondo tre riconoscimenti a tre grandi uomini di sport: Canal, Morandini e Lucianer. Weng e Cologna campioni in carica, occhio al leone Sundby La Val di Fiemme è pronta ad ospitare (5 e 6 gennaio) la sfida epica dello sci di fondo e i fuoriclasse del Tour de Ski, che partiranno sabato e domenica da ...

Sci di fondo – Tutto pronto per il Tour de Ski : Federico Pellegrino tra i più attesi - le parole dell’azzurro alla vigilia del grande evento : Pellegrino si carica alla vigilia del Tour de Ski: “Subito due sprint per lasciare il segno” Federico Pellegrino è fra i più attesi al via del Tour de Ski che scatta sabato 29 dicembre da Dobbiaco con una sprint a tecnica libera. Il vicecampione olimpico nella sprint sarà fra i favoriti nella specialità a lui più cara che aprirà il torneo, oltreTutto in tecnica libera, sulla pista in cui si è già imposto nel 2015, e avrà ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : le speranze e gli obiettivi degli italiani in ciascuna delle sette tappe. Federico Pellegrino e De Fabiani all’assalto : Si avvicina il debutto dell’edizione 2019 del Tour de Ski, inserito all’interno del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Le speranze di far risultati di primo livello, per quanto riguarda i colori italiani, sono riposte in maniera pressoché totale su due nomi: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Pellegrino, in questa stagione, ha già colto un primo e un secondo posto nelle due sprint a tecnica libera in ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Ho due belle occasioni nel Tour de Ski. Cercherò di sfruttarle nel modo migliore” : Sabato 29 dicembre, da Dobbiaco, sarà il giorno dell’esordio del Tour de Ski di sci di fondo. Si comincerà con una sprint a tecnica libera e Federico Pellegrino, argento olimpico a PyeongChang, è tra i più attesi nonché uno dei candidati al successo. Nella tecnica che riesce ad interpretare meglio, infatti, l’azzurro può ambire a centrare il bersaglio grosso nella tappa che darà il via alla rassegna su una pista che già lo vide ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : le favorite. Manca la “gatta” Johaug e i topi ballano : norvegesi - Parmakoski e Belorukova per la gloria : Per sette giorni Therese Johaug riposerà e le atlete a cui la norvegese ha rubato letteralmente la scena proveranno a riprendersela, sapendo comunque che la bionda nordica di ritorno è nettamente la più forte e, a meno di imprevisti, sarà la protagonista assoluta da metà gennaio alla fine della stagione. Un’occasione da prendere al volo soprattutto per chi da ruolo di protagonista è scivolata al ruolo di attrice non protagonista o peggio a ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : i favoriti. Cologna per il pokerissimo - Sundby a caccia del tris. Russi agguerriti e c’è anche Klaebo : E’ un Tour de Ski grandi firme, pur senza il “tutto esaurito” quello che sta per prendere il via da Dobbiaco e che potrebbe risultare decisivo nella assegnazione della Coppa del Mondo, con il carico di punti che distribuisce. La gara a tappe che si chiuderà il giorno dell’Epifania con la crono scalata al Cermis vede al via i due vincitori di sei delle ultime dieci edizioni, lo svizzero Dario Cologna, che quest’anno punterà al poverissimo di ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv delle gare di Sci di fondo - salto e combinata nordica : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre per quanto riguarda le gare di fondo, ci sarà anche RaiSport+HD a rasmettere in tv con RaiPlay che provvederà alla diretta ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Therese Johaug consolida il primato : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...