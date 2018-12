Sci | Cdm donne 19-20 gennaio a Cortina

Gigante Semmering : ha vinto Petra Vlhova - Brignone al sesto posto! - CdM Sci - : Diretta Gigante Semmering streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile: favorite e azzurre , oggi 28 dicembre, .

Discesa Bormio : Paris ha vinto - Innerhofer secondo. Meravigliosa doppietta azzurra! - CdM Sci - : Diretta Discesa Bormio streaming video e tv, risultato della gara di Coppa del Mondo di sci: ha vinto Paris davanti a Innerhofer sulla Stelvio.

Sci alpino - Peter Fill salta il week-end di CdM a Bormio : infortunio alla schiena per l’azzurro : L’azzurro costretto a rinunciare alle gare di Bormio a causa di un forte mal di schiena Peter Fill rinuncia a partecipare alle gare della Coppa del Mondo maschile sulla pista Stelvio di Bormio in programma venerdì e sabato, a causa di un forte mal di schiena. AFP/LaPresse “alla vigilia di Natale – spiega il discesista azzurro – allenandomi in slalom a Selva di Val Gardena mi sono procurato uno stiramento alla schiena sul lato ...

Slalom Madonna di Campiglio streaming video Rai : via alla 2manche - azzurri protagonisti! - CdM Sci - : Diretta Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri , oggi 22 dicembre, .

Sci - Cdm donne : Shiffrin domina anche nello slalom - Costazza nona : COURCHEVEL - Mikaela Shiffrin ancora protagonista a Courchevel. La statunitense concede il bis e centra la cinquantesima vittoria in carriera in coppa del mondo, la settima di questa stagione. La campionessa americana, che ieri si era imposta in gigante, sale sul gradino più alto del podio anche nello slalom odierno. Dopo avere chiuso al comando la ...

Sci - Cdm; gigante Courchevel : vince la Shiffrin - Brignone sfiora il podio : Courchevel, Francia, - Il timbro di Mikaela Shiffrin sul gigante di Courchevel. La statunitense, seconda a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 1'49'81 precedendo di 14 centesimi la ...

Sci - Cdm; gigante Courchevel : Rebensburg in testa - Brignone sesta : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: sci coppa del mondo Sci Protagonisti: federica Brignone © Riproduzione riservata 21 dicembre 2018 Articoli correlati ...

Sci Cdm - Nicole Delago seconda nella libera sulla Saslong in Val Gardena : L'azzurra Nicol Delago - 22 anni, gardenese doc e primo podio in carriera - si è classificata seconda, 1'22'95, nella discesa di Coppa del mondo in ValGardena, sulla pista Saslong che per la prima ...

DIRETTA/ Gigante parallelo Alta Badia : ha vinto ancora Marcel Hirscher! L'austriaco precede Favrot - CdM Sci - : DIRETTA Gigante parallelo Alta Badia: Marcel Hirscher non conosce avversari e vince ancora sulla pista in cui aveva dominato la domenica.

Gigante parallelo Alta Badia streaming video e tv : azzurri fuori agli ottavi! - CdM Sci - : Diretta Gigante parallelo Alta Badia streaming video e tv, orario e risultato live della gara sulla Gran Risa , Coppa del Mondo di sci 17 dicembre, .