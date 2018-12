Sci alpino | la solita Shiffrin in testa al Gigante di Semmering 2018 Federica Brignone è

LIVE Sci alpino - Gigante Semmering 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando - 6a Brignone a 18 centesimi! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante femminile di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulle nevi austriache andrà in scena la penultima prova dell’anno, una gara che, come sempre, parte con diverse atlete pronte a vincere e senza una favorita d’obbligo. Ovviamente davanti a tutte non si può non posizionare la leader della classifica generale, la statunitense Mikaela ...

LIVE Sci alpino - Gigante Semmering 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando - 5a Brignone a 18 centesimi! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante femminile di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulle nevi austriache andrà in scena la penultima prova dell’anno, una gara che, come sempre, parte con diverse atlete pronte a vincere e senza una favorita d’obbligo. Ovviamente davanti a tutte non si può non posizionare la leader della classifica generale, la statunitense Mikaela ...

LIVE Sci alpino - Gigante Semmering 2018 in DIRETTA : Shiffrin al comando - 4a Brignone a 18 centesimi! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante femminile di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulle nevi austriache andrà in scena la penultima prova dell’anno, una gara che, come sempre, parte con diverse atlete pronte a vincere e senza una favorita d’obbligo. Ovviamente davanti a tutte non si può non posizionare la leader della classifica generale, la statunitense Mikaela ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio 2018 in DIRETTA : Innerhofer vuole domare la Stelvio - Paris per il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Bormio, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sarà proprio la Stelvio ad aprire quella fase del calendario che più fa emozionare tutti gli appassionati del mondo del Circo Bianco. Infatti Bormio sarà la prima grande classica che gli uomini-jet andranno ad affrontare, per poi vivere a Gennaio altre due gare monumento come quella di Wengen e di Kitzbuhel. ...

LIVE Sci alpino - Gigante Semmering 2018 in DIRETTA : Federica Brignone a testa alta - che sfida a Shiffrin e Worley : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante femminile di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulle nevi austriache andrà in scena la penultima prova dell’anno, una gara che, come sempre, parte con diverse atlete pronte a vincere e senza una favorita d’obbligo. Ovviamente davanti a tutte non si può non posizionare la leader della classifica generale, la statunitense Mikaela ...

Sci alpino - le gare di oggi a Bormio e Semmering : orari e come vederle in tv e streaming : Torna oggi la Coppa del Mondo di sci alpino. Uomini protagonisti a Bormio, con la Stelvio che ospiterà tra oggi e domani una discesa ed un SuperG; mentre le donne gareggiano in Austria a Semmering, in una due giorni dedicata solamente alle discipline tecniche con un gigante ed uno slalom in programma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle gare di Bormio e Semmering, prove valide per la Coppa ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 28 dicembre : è Sci alpino show con la discesa di Bormio e il gigante di Semmering! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 28 dicembre). Sci alpino show, si torna finalmente sulla neve dopo la breve sosta per le festività natalizie e la Coppa del Mondo torna subito protagonista con due appuntamenti davvero imperdibili in una giornata davvero molto ricca e avvincente in cui ne vedremo delle belle. Gli uomini saranno impegnati nell’entusiasmante discesa libera di Bormio, una grande ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio e Gigante Semmering in DIRETTA : orario delle gare - tv e streaming : Oggi venerdì 28 dicembre si torna finalmente sulla neve dopo la breve pausa per le festività natalizie, si riparte a tutto gas con una giornata ricchissima interamente dedicata alla Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Gli appassionati potranno gustarsi due gare, è arrivato il momento di un’abbuffata di sport dopo le ricche mangiate al tavolo: gli uomini saranno impegnati con la mitica Discesa libera di Bormio, le donne si cimenteranno ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Peter Fill perseguitato dalla sfortuna : una serie infinita di infortuni e la stagione che non vuole partire : La stagione di Peter Fill si sta rivelando un vero e proprio incubo. L’altoatesino, infatti, ha dovuto rinunciare a disputare le attesissime gare di Bormio a causa di un nuovo problema alla schiena che si è procurato durante un allenamento alla vigilia di Natale, la sorte ha voluto che quello stiramento fosse proprio sul lato destro che non ha ancora smaltito l’ematoma procurato dopo la caduta di Beaver Creek. Sulla Stelvio non ...

Sci alpino - Gigante femminile Semmering 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 28 dicembre si disputerà il Gigante femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla pista austriaca andrà in scena una gara importante per lo sviluppo dell’intera stagione. Federica Brignone si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale di leader della classifica di specialità e scenderà per terza subito dopo la norvegese Mowinckel e l’austriaca Brunnel che possono ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 28 dicembre (ore 11.30) si disputerà la Discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica pista Stelvio andrà in scena una grande classica del calendario internazionale, gli uomini jet sono pronti a darsi battaglia per la conquista di una vittoria estremamente prestigiosa. L’Italia si gioca le sue carte migliori nei primi minuti: Christof Innerhofer scatterà col pettorale ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : semaforo verde per le gare di Oslo e Zagabria - in pista a Capodanno e all’Epifania. Programma - date e orari : La FIS ha dato semaforo verde per le prossime gare della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, quelle che apriranno il nuovo anno solare dopo gli appuntamenti di Bormio e Semmering in Programma nei prossimi giorni. Il Circo Bianco sbarcherà regolarmente a Oslo (Norvegia) per un city event rivolto a entrambi i sessi (martedì 1° dicembre) e poi affronterà la grande classica di Zagabria (Croazia) dove sono previsti due slalom (sabato 5 gennaio ...