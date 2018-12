Sci alpino | Gigante Semmering 2018 Federica Brignone | “Ho perso in alto | ma sto sciando

Sci alpino - Pagelle discesa Bormio e gigante Semmering : Paris-Innerhofer - doppietta d’antologia! Brignone - il rosso ti dona : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Bormio e il gigante femminile di Semmering, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla Stelvio ha trionfato il nostro Dominik Paris davanti a Christof Innerhofer per una memorabile doppietta italiana mentre in terra austriaca si è imposta Petra Vlhova, Federica Brignone ha chiuso in sesta posizione ma ha conservato il pettorale rosso di leader di specialità. Di seguito le ...

Sci alpino - Gigante Semmering 2018 : la prima volta di Petra Vlhova. Brignone sesta - ma mantiene il pettorale rosso : La miglior Petra Vlhova di sempre in Gigante. prima vittoria nella specialità per la slovacca (quinta della carriera in Coppa del Mondo), che trionfa nella gara di Semmering. Davvero eccezionale la prestazione della nativa di Liptovský Mikuláš che si è presentata in Austria con un nuovo sci, più lungo rispetto a quello usato in precedenza, e che le ha permesso di fare la differenza in una seconda manche molto insidiosa. Una netta vittoria ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Federica Brignone conserva il pettorale rosso. L’azzurra in testa alla classifica di gigante : Federica Brignone conserva il pettorale rosso di leader della classifica della Coppa del Mondo di gigante. L’azzurra si era presentata col simbolo del primato al cancelletto di partenza della gara di Semmering, doveva difendere 20 punti di vantaggio su Mikaela Shiffrin e 25 su Tessa Worley e ci è riuscita. La 28enne ha concluso in sesta posizione ma le avversarie non hanno particolarmente incantato: la statunitense si è dovuta accontentare ...

Sci alpino – Gigante di Semmering : trionfa Vlhova - Brignone sesta classificata : Mikaela Shiffrin, dopo un’ottima prima manche chiusa in testa, si è fatta sorpassare chiudendo quinta nel Gigante di Semmering Petra Vlhova ottiene il primo trionfo stagionale, il primo in carriera in Gigante. La slovacca si aggiudica la gara di Semmering davanti a Viktoria Rebensburg e a Tessa Worley, solo quinta Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche, il sesto posto basta a Federica Brignone per conservare il ...

Sci alpino - la classifica degli italiani vincitori in Coppa del Mondo. Paris a -1 da Giorgio Rocca e -3 da Ghedina. Primo Tomba con 50 : Dominik Paris è entrato nel club degli azzurri capaci di vincere almeno 10 gare in Coppa del Mondo. L’altoatesino ha toccato la doppia cifra proprio oggi grazie al magnifico successo nella discesa libera di Bormio, l’azzurro ha giganteggiato sulla mitica Stelvio (dove si era già imposto in due occasioni) e ha così rafforzato la sesta posizione nella classifica dei plurivincitori italiani di tutti i tempi. Dominik Paris, capace di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : tutte le doppiette e triplette dell’Italia. Paris e Innerhofer scrivono la storia a Bormio : L’Italia ha fatto sognare sulla mitica Stelvio, gli azzurri sono stati assoluti protagonisti nella discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino e hanno confezionato una bellissima doppietta. Dominik Paris ha trionfato (terzo sigillo su questa pista) davanti a Christof Innerhofer, tripudio totale di tricolori nella località valtellinese e grande festa per gli azzurri che hanno così firmato la 19^ doppietta della ...

LIVE Sci alpino - Gigante Semmering 2018 in DIRETTA : ottima Bassino - prova la rimonta! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante femminile di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Si annuncia grandissimo spettacolo sulla neve austriaca, con una prima discesa che ci ha regalato le prime sei classificate in appena 18 centesimi! Al comando, ancora una volta, Mikaela Shiffrin, ma le rivali sono davvero in scia. Seconda posizione per Stephanie Brunner a 2 centesimi, quindi ...

Sci alpino – Azzurri fantastici nella discesa di Bormio : le parole entusiastiche di Paris e Innerhofer : Paris: “nella parte finale ho tirato fuori tutta la mia forza, le piste difficili sono il mio pane”. Innerhofer: “Ho fatto un errore prima del Ciuk e ho perso qualche decimo, ma sono contento” Le dichiarazioni degli Azzurri dopo la discesa di Bormio. Dominik Paris: “non direi che ho fatto una gara perfetta, ma nella seconda parte ho mollato gli sci e ho dato il massimo, soprattutto sotto, tirando fuori tutta ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Dominik Paris : “Ho mollato gli sci - sogno sempre di vincere”. Innerhofer : “Sono contento - errore sul Ciuk” : Giornata indimenticabile per l’Italia che ha dettato legge nella mitica Discesa di Bormio, una delle grandi Classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Stelvio i nostri portacolori si sono resi protagonisti di una magica impresa e hanno confezionato una favolosa doppietta che entra di diritto nella storia del nostro movimento, Dominik Paris ha trionfato per la terza volta su questa pista dopo i sigilli del 2012 e 2017 ...

Sci alpino maschile - discesa libera Bormio 2018 : doppietta azzurra - con Paris che trionfa davanti ad Innerhofer e Feuz. 18° Buzzi : DIRETTA discesa libera Bormio, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE discesa libera Bormio 2018 Stelvio, quindicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 CLASSIFICA discesa libera Bormio 1. Dominik Paris , ITA, 1:55.21 2. Christof Innerhofer , ITA, +0.36 3. Beat Feuz , SUI, +0.52 4. Bryce Bennett , USA, +0.67 5. ...

LIVE Slalom gigante Semmering 2018 - diretta classifica tempo reale Sci alpino femminile : 2ª manche ore 13.30 : diretta Slalom gigante Semmering, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Semmering 2018 Panorama, quattordicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 SECONDA manche Slalom gigante Semmering ORE 13.30 classifica PRIMA manche Slalom gigante Semmering 1. Mikaela Shiffrin , USA, 1:02.32 2. Stephanie Brunner , AUT,...

Sci alpino – Impresa azzurra nella discesa di Bormio : è doppietta grazie ad un immenso Paris e un grande Innerhofer : Storica doppietta azzurra sulla Stelvio: Paris trionfa nella discesa di Bormio, Innerhofer è secondo Il cielo azzurro di Bormio in una splendida giornata di sole è il presagio di un’Impresa storica: sulla Stelvio arriva la prima doppietta italiana con Dominik Paris che bissa il successo dell’anno scorso e Christof Innerhofer che gli fa compagnia sul podio, arrivando secondo per la terza volta nel corso della stagione. Un ...