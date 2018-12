Schianto tra Maserati e un auto | tre feriti

Gubbio - drammatico Schianto frontale tra due auto : un morto e un ferito grave : L'incidente stradale lungo la strada statale 219 variante della Pian d'Assino, a Gubbio, in Provincia di Perugia. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a un uomo di 59 anni alla guida della sua vettura. ferito gravemente invece l'altro automobilista coinvolto, ora ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Natale al caldo per l'ex di Dybala - Antonella Cavalieri mette in mostra il lato b in barca : che Schianto! [FOTO] : Antonella Cavalieri, ex fidanzata di Dybala, trascorre il Natale in Argentina: la soubrette coglie l'occasione per mostrare il suo lato più sexy Antonella Cavalieri , ex di Dybala, si mostra sexy a ...

Natale al caldo per l’ex di Dybala - Antonella Cavalieri mette in mostra il lato b in barca : che Schianto! [FOTO] : Antonella Cavalieri, ex fidanzata di Dybala, trascorre il Natale in Argentina: la soubrette coglie l’occasione per mostrare il suo lato più sexy Antonella Cavalieri, ex di Dybala, si mostra sexy a Natale. Al contrario di come siamo abituati a festeggiare il Natale in Italia, in Argentina le temperature miti permettono di trascorrere le feste in bikini. Su un mega yacht la bellissima sudamericana indossa un sexy costume interno che fa ...

Strage sulla statale - sei morti : auto contromano - poi lo Schianto e le fiamme : Sei persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 38 in Lombardia: due auto...

Incidente bus in Svizzera : strada innevata - ancora ignote le cause dello Schianto : ancora sconosciute le cause dell’Incidente stradale verificatosi nella notte su un’autostrada nei pressi di Zurigo: le indagini della polizia cantonale di Zurigo si stanno concentrando sulle condizioni del veicolo, del manto stradale e sul comportamento dell’autista. Il mezzo è partito da Genova ed era diretto in Germania. Al momento dell’Incidente la carreggiata era innevata e, secondo quanto riportato dai media locali, ...

E’ una donna italiana la vittima dello Schianto del bus in Svizzera : colpa del ghiaccio sulla strada : La vittima dell'incidente avvenuto la scorsa notte su un pullman della compagnia Flixbus che si è schiantato alle porte di Zurigo è una donna italiana di 37 anni. Tra gli altri 41 feriti alcuni versano in gravi condizioni: due di questi sono italiani.Continua a leggere

Tragico Schianto sulla Statale - ?muoiono due diciottenni : Incidente mortale questa sera sulla strada Statale 19 tra Eboli e Battipaglia. Due giovani ebolitani, Vincenzo Dell'Orto, 17 anni, e Francesco Giugno, 18 anni, sono deceduti subito dopo...

Schianto tra Montagnano e Cesa : 53enne all'ospedale : Incidente intorno alle 18,20 sulla provinciale 327 in Valdichiana, tra le località di Montagnano e Cesa. Due automobili si sono scontrate. Una persona è rimasta ferita in maniera più seria, si tratta ...

Auto contro tir : Schianto in autostrada a Vercelli : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto contro tir: schianto in ...

Teramo - Schianto in strada : marito e moglie sbalzati fuori dall’abitacolo - morti sul colpo : Le vittime sono Spartaco Ambrosii, 74 anni, e Nannina Di Giulio, 72 anni, entrambi originari di Isola del Gran Sasso ma residenti a Teramo. La loro vettura, per cause da accertare, ha invaso l'altra corsia scontrandosi con un'altra auto che viaggava nel senso opposto: un impatto mortale che no gli ha lasciato scapo.Continua a leggere

Schianto frontale tra due auto - morti marito e moglie : La maggior parte della loro vita l'avevano trascorsa insieme e insieme hanno lasciato questa vita. In modo violento. marito e moglie, sono rimasti entrambi vittime di un incidente stradale avvenuto ...

Tragico Schianto - Alessandro muore a 31 anni : lutto nel mondo politico locale : E' Alessandro Serra, 31 anni, originario di Serrenti e residente a Cagliari, la vittima dell'incidente stradale sulla 130...

Tragico Schianto in A4 : furgone tampona camion - muore il conducente : L'incidente stradale in Veneto, tra i caselli di Quarto d’Altino e Meolo Roncade, in direzione di Trieste. Per il conducente del furgone inutili i soccorsi medici del 118 arrivato sul posto insieme a vigili del fuoco e polizia. sulle dinamiche dell'accaduto e sulle eventuali responsabilità indagano ora gli agenti della polstrada.Continua a leggere

Pozzuoli - travolge e uccide uomo durante gara clandestina tra auto : arrestato - Schianto frontale a oltre 100 Km/h : I carabinieri di Pozzuoli , Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale un 21enne che gareggiando in auto con un coetaneo nella notte tra venerdì e sabato provocò un incidente costato la vita a un ...