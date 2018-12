Scaletta e ingressi per i concerti Max Gazzè a Roma per La Favola di Adamo ed Eva | info

Scaletta e ingressi per il concerto di Antonello Venditti a Roma : info orari e ritiro biglietti : Il concerto di Antonello Venditti a Roma arriva dopo la grande festa all'Arena di Verona con la quale ha festeggiato i primi 40 anni di Sotto il segno dei pesci, che è tornato sul mercato arricchito dell'inedito Sfiga. L'artista Romano raggiunge quindi la sua città per un nuovo appuntamento con la musica che si terrà al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) a partire dalle 21. I biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell'evento ...

Scaletta e ingressi per il tour di Cesare Cremonini a Torino dopo le date zero a Mantova : Il tour di Cesare Cremonini inizia ufficialmente con la data di Torino. dopo le date zero che ha portato al PalaBam di Mantova, il cantautore bolognese è ora pronto a un ritorno sul palco con tutta la musica di Possibili scenari e quella che ha caratterizzato la sua carriera, approdata per la prima volta e con successo nei maggiori stadi italiani nell'estate del 2018. La data di Torino è sold out in prevendita, quindi non sarà possibile ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Laura Pausini a Roma : info orari - indicazioni per il PalaLottomatica : Il concerto di Laura Pausini a Roma chiude un mese di ottobre ricco di grandi soddisfazioni per l'artista di Solarolo, che ha portato in giro per l'Italia e l'Europa la musica di Fatti sentire, suo ultimo disco di inediti rilasciato in tutto il mondo il 16 marzo 2018. Si tratta quindi di un ritorno a Roma, per Laura Pausini, che nel mese di luglio ha condotto le due anteprime con le quali ha aperto il tour di supporto al nuovo album con il ...

Ghali in concerto al Mediolanum Forum di Assago il 29 ottobre : info orari - Scaletta e ingressi : Ghali in concerto al Mediolanum Forum di Assago continua il tour di supporto ad Album, sua ultima prova di studio con tutti i grandi successi che il trapper ha portato in radio dall'inizio della sua carriera. I biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Disponibile anche il ritiro sul luogo dell'evento, previa esibizione di un proprio documento d'identità in corso di validità e ...

Claudio Baglioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago : info ritiro pacchetti - Scaletta e ingressi : Claudio Baglioni in concerto al Mediolanum Forum di Assago porta la musica di Al Centro in una tre giorni per la quale sono rimasti solo pochi biglietti a disposizione. Il concerto avrà inizio a partire dalle ore 21, con tutte le canzoni che hanno reso grande la sua carriera a cominciare da Signora Lia. I brani sono portati in stretto ordine cronologico fino all'ultimo brano Con te che ha pubblicato nel 2013. Coloro che sono già in ...

Concerti di Laura Pausini a Torino il 26 e 27 ottobre : info ingressi - ritiro biglietti - orari e Scaletta : I Concerti di Laura Pausini a Torino riportano l'artista in Italia dopo la fortunata sessione di spettacoli in Europa che ha concluso solamente qualche ora fa. I biglietti per assistere al concerto non sono più disponibili poiché entrambe le date sono state dichiarate sold out. Coloro che hanno acquistato i biglietti con ritiro sul luogo dell'evento dovranno quindi recarsi in cassa con la copia della ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un ...