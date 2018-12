Sassari | undicesima notte al freddo per rivendicare il diritto al lavoro

Blastingnews

: Sassari, undicesima notte di presidio lavoratori Aou - Ats - pietroserra : Sassari, undicesima notte di presidio lavoratori Aou - Ats - VareseSport : Il punto della situazione del campionato di #basket #LegaA dopo l'undicesima giornata #pallacanestro #varesesport -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Nonostante le basse temperature e l'altissima percentuale di umidità, va avanti la protesta dei 50 lavoratori del portierato ospedaliero di, giunto ormai all'. Il portavoce, Stefano Maiore, denuncia il nulla di fatto dopo l'incontro con il sindaco, Nicola Sanna e l'inconcludenza della politica. Nel contempo ringrazia l'arcivescovo, monsignor Gianfranco Saba, per la solidarietà dimostrata a Natale.L'incontro con il sindaco, Nicola Sanna “Siamo all'all'addiaccio, le temperature sono basse. Nelle scorse ore siamo arrivati addirittura a un grado, con il 75% di umidità. E' stata veramente dura perché gli arti periferici erano un pochino congelati”. Inizia così il racconto di Stefano Maiore, portavoce degli ex lavoratori Aou e Ats di. L'uomo prosegue parlando dell'incontro con il primo cittadino: “Abbiamo avuto da poco un incontro con il ...