Sarebbe meglio non tingersi la faccia di nero per mostrarsi antirazzisti

F1 - Arrivabene sbatte i pugni sul tavolo : “vogliono destabilizzarci. L’addio di Raikkonen? Sarebbe stato meglio se…” : Il team principal della Ferrari ha voluto sgombrare il campo dalle voci di possibili dissidi interni all’interno della scuderia Non sono state settimane facili per la Ferrari, costretta a fare i conti non solo con i cattivi risultati in pista ma anche con le voci di alcuni dissidi interni. LaPresse/Photo4 Critiche su critiche, che Maurizio Arrivabene ha voluto cancellare intervenendo ai microfoni di Motorsport.com poco prima di ...