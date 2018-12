San Siro chiuso ai tifosi | Salvini contro il giudice sportivo

Dagli scontri di San Siro alla fascia ad Asamoah - Spalletti in conferenza stampa : “troppi episodi spiacevoli - c’è bisogno di fare qualcosa” : Luciano Spalletti parla alla vigilia di Empoli-Napoli, dopo gli scontri di San Siro l’allenatore nerazzurro dà il suo personale parere su quanto successo Luciano Spalletti, alla vigilia di Empoli-Inter, si presenta alla consuetudinaria conferenza stampa pre-match. Il tecnico nerazzurro però non può fare a meno di commentare i recenti avvenimenti di San Siro, in cui il tifoso Daniele Belardinelli ha perso la vita. Fabio ...

Inter-Napoli - nuovo video degli incidenti fuori da San Siro : Spunta un nuovo video riguardante i vergognosi incidenti avvenuti fuori da San Siro prima del match Inter-Napoli del 26 dicembre. Un agguato in piena regola di alcuni ultrà nerazzurri contro i tifosi ...

Raid anti-napoletani a 1 km da San Siro - poteva essere strage : A due passi da un commissariato L’agguato ai napoletani è avvenuto intorno alle 19. Repubblica ne fa una cronaca dettagliata. Racconta la richiesta di rinforzi da parte degli assalitori: ultras di Inter, Varese e Nizza. Il segnale dell’arrivo imminente da Napoli degli ultras della Curva A è arrivato: sono quelli che non si sono aggregati ai pullman del tifo organizzato, non sono scortati da polizia e carabinieri e sono, a loro volta, ...

Gad Lerner delira : i cori razzisti a San Siro? Tutta colpa del "razzista Matteo Salvini" : Missioni che può portare a termine soltanto Gad Lerner. Quali? Di fatto dare la colpa di quanto accaduto durante Inter-Napoli (i cori razzisti contro napoletani e Koulibaly) a Matteo Salvini. La missione impossibile viene portata a compimento sulle colonne del Fatto Quotidiano, l'house organ grillin

L'agguato, poi l'investimento. Così è morto l'ultrà a Milano Santo Stefano di sangue – Cento interisti con gli amici da Nizza, armati di mazze e machete per accogliere i napoletani lontano dallo Stadio. Gli scontri e l'incidente

Inter-Napoli - al Codacons la chiusura di San Siro non basta : L’Inter è stata oggi punita per gli episodi di razzismo nei confronti di Kalidou Koulibaly nel match tra nerazzurri e azzurri di ieri. Il provvedimento del Giudice Sportivo per il club meneghino è stato particolarmente duro: due giornate a San Siro a porte chiuse ed una terza con la Curva Nord senza spettatori. LEGGI ANCHE: […] L'articolo Inter-Napoli, al Codacons la chiusura di San Siro non basta proviene da Serie A News Calcio - ...

Tifoso Inter morto negli scontri a San Siro - almeno 9 indagati : La Figc esclude lo stopo. Giudice sportivo: due gare a porte chiuse per l'Inter. Il questore Cardona: "Stop trasferte per i tifosi nerazzurri, chiudere la curva fino al 31 marzo". La vittima è Daniele ...

Tifoso Inter morto - il giallo del Suv scuro. Cosa è accaduto a San Siro : Ecco Cosa è accaduto fuori dallo stadio San Siro prima della sfida tra Inter e Napoli. La dinamica che ha provocato la morte di Daniele Belardinelli

Inter-Napoli - Morte Ultrà : sei indagati e dieci perquisizioni - tifosi del Nizza a San Siro per ‘vendetta’ : Sei i tifosi indagati per la Morte dell’Ultrà dopo la partita di ieri tra Inter e Napoli, dieci perquisizioni. A San Siro anche tifosi del Nizza per motivi di ‘vendetta’ contro i napoletani Sei persone sono indagate per la Morte dell’Ultrà fuori dallo stadio San Siro negli incidenti avvenuti ieri sera prima di Inter-Napoli. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da ambienti investigativi, sono state effettuate ...

Tifoso Inter morto - il giallo del Suv scuro. Cosa sappiamo dei fatti di San Siro : Ecco Cosa è accaduto fuori dallo stadio San Siro prima della sfida tra Inter e Napoli. La dinamica che ha provocato la morte di Daniele Belardinelli

Giudice Sportivo : due turni a porte chiuse per San Siro - tre per la Curva Nord : Dopo i fatti di ieri sera è arrivato il responso del Giudice Sportivo: San Siro non si tingerà di nerazzurro per le prossime due gare, mentre la Curva Nord per tre. Questo il comunicato del Giudice Sportivo: “Obbligo di disputare due gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore “2° anello verde” primo di spettatori: alla società Internazionale per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la ...

Inter-Napoli - morto tifoso investito prima del match | Questura : arrestati 3 ultrà per scontri fuori San Siro : Il 35enne era fra gli oltre cento ultrà (tifosi di Inter, Varese e Nizza) che hanno assalito alcuni pulmini di tifosi partenopei. Tre arresti, il questore vuole il pugno duro contro la curva nerazzurra

Calcio : Calderoli - fatti San Siro gravità inaudita - sabato niente partite : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - "Un morto, quattro accoltellati, altri feriti e viste le immagini degli scontri poteva andare anche peggio. Quanto accaduto ieri a Milano, ma anche quanto accaduto dentro lo stadio di San Siro con gli inaccettabili cori e fischi contro Koulibaly, è di una gravità inaudi

L’agguato - l’assalto ai bus - il suv : cosa è accaduto nella tragica notte di San Siro Le armi usate : le immagini : Alle 19.30 gli ultrà, un centinaio, coperti da passamontagna e armati di mazze da baseball, coltelli, bastoni e asce, si sono aperti l’assalto coperti dai fumogeni e hanno circondato un convoglio di pulmini e macchine con a bordo ultrà napoletani