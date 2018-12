Sampdoria | Massimo Ferrero alza la voce | “ecco cosa rispondo ai tifosi che mi criticano”

sportfair

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Il presidente della, ha risposto alle critiche deidoriani, parlando anche di mercato Il presidente della, è finito nel mirino delle critiche da parte dei suoi stessinelle ultime settimane. Il patron doriano, parlando a gianlucadimarzio.com, ha risposto ai supporters: “Cercheremo di migliorare il cda, per rinforzare la squadra e la società. Resterò io il presidente, non lascio il mio posto. Mercato? Non vendo nessuno, se si dovrà fare qualche innesto importante sarò ben contento di farlo. Anche domani scenderemo in campo senza paura: pure con la Juventus, cercheremo di dire la nostra. I? Io voglio bene a chi tifa, non ho fatto del male a nessuno. Sembra che più cerchi di fare per la squadra, piú loro ti attaccano e ti vanno contro. Si sentono padroni delle società di calcio, ma non è così: ...