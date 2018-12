Salvini | ' ' Vorrei Koulibaly al Milan | è fortissimo' '

Riemergono i vice premier. Di Maio : "Risalirei sul balcone". Salvini : "Vorrei sempre perdere così" : Desaparecidos nel giorno clou dell'accordo con l'Europa, Matteo Salvini e Luigi Di Maio ritornano subito in pista, nelle prime ore del mattino, per difendere i risultati raggiunti. La loro assenza in Senato al fianco del presidente del Consiglio è stata notata tanto più che a spalleggiare Giuseppe Conte erano i dialoganti Giovanni Tria ed Enzo Moavero. Oggi rimarcano quanto ottenuto nel negoziato con Bruxelles, malgrado la lunga ...

Balotelli si schiera con Gattuso e punge Salvini : "Quante cose gli vorrei dire" : Matteo Salvini ha alzato un vero e proprio polverone con le critiche nei confronti di Gennaro Gattuso dopo il pareggio maturato con la Lazio di Inzaghi. I rossoneri, in vantaggio per 1-0 sul campo dei biancocelesti, sono stati agguantati dal gol di Correa al 94' con il vice Premier e Ministro degli Interni che aveva tuonato contro il tecnico del Milan per non aver fatto dei cambi per spezzare il ritmo nelle fasi finali della partita. Gattuso, ...