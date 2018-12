Salvini | «Un errore chiudere gli stadi»  Gentiloni | «Omaggiava gli ultrà»|Vota

Salvini dopo Inter-Napoli : «Chiudere gli stadi è un errore». Gentiloni : «Ha omaggiato gli ultrà dieci giorni fa» : Il tema stadi lascia i confini dello sport per oltrepassare quello dell'ordine pubblico e quindi anche dalla politica. La decisione del giudice sportivo di chiudere San Sito per l'Inter per due giornate e di far disputare una terza partita senza curva Nord non convince affatto il ministro dell'Interno Matteo ...

Salvini : «Chiudere gli stadi è un errore» Gentiloni : «Lui omaggiava gli ultrà» : Il ministro degli Interni contro la decisione del giudice sportivo: «Così si puniscono i veri tifosi che vanno distinti dai delinquenti. Certe partite mai più in notturna». Dura la replica delle opposizioni

Luigi Di Maio - terrore puro : 'Se lo fa - Matteo Salvini si suicida'. M5s in ginocchio dalla Lega : 'Se lo fa, Matteo Salvini si suicida'. Quella di Luigi Di Maio è a metà strada tra una minaccia e uno scongiuro. Il leader del M5s concede una lunga intervista al Fatto quotidiano , quasi un house ...

Paolo Becchi - l'allarme : 'Quell'errore che Matteo Salvini non deve commettere davanti a Juncker' : ... questo il messaggio di un politico che in questo modo ha voluto mostrare di vivere non solo di tattica, ma anche di una più ampia visione politica. Se riuscirà a cambiare l' Ue come sta cercando di ...

Matteo Salvini al concerto di Edoardo Bennato - poi il terrore : chi tenta di aggredirlo - coltellino in tasca : La serata di relax di Matteo Salvini con Edoardo Bennato si trasforma in attimi di paura per il vicepremier. Giovedì sera il leader della Lega si reca all'Auditorium di Roma per il concerto del ...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"

Al Bano e la foto di Salvini e Isoardi : "Un errore pubblicarla" : Al Bano Carrisi ospite a CartaBianca parla di tutto. Il leone di Cellino San Marco ha infatti raccontato gli ultimi sviluppi sul fronte sentimentale con Romina e Lecciso e ha anche commentato le ...

Luigi Di Maio - il retroscena : 'Che errore abbiamo fatto'. I 5 Stelle temono la fregatura di Matteo Salvini : L'intesa sullo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio è stata trovata ma il cavallo di battaglia del M5S sarà realizzabile solo a gennaio del 2020 . Uno slittamento, quello imposto ...

Clamoroso otto mesi dopo le elezioni. Errore nei conteggi - Salvini ko? Scenario-bomba : Clamoroso otto mesi dopo le elezioni. Errore nei conteggi, Salvini ko? Scenario-bombaSecondo quanto riportato da Liberoquotidiano.it arriva una Una clamorosa sorpresa otto mesi dopo le elezioni: niente meno che Matteo Salvini potrebbe perdere il seggio in cui era stato eletto in Calabria.Secondo quanto si apprende, nel riconteggio dei voti sono spuntati significativi errori in base ai quali il seggio non dovrebbe essere assegnato al ...

Cucchi - Salvini : «L'errore di uno non infanghi i sacrifici» Nistri : pochi sbagliano : 'Da ministro non ammetterò mai che l'eventuale errore di uno permetta a qualcuno di infangare il sacrificio e l'impegno di migliaia di ragazzi e delle ragazze in divisa'. Lo ha detto il ministro dell'...

