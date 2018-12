Salvini | ' Nei primi giorni del 2019 il tavolo con capi-tifosi e presidenti'

Lucca - giudice sotto scorta dopo essere stato minacciato nei commenti a un post di Salvini : dopo un ironico "evviva la giustizia italiana" scritto su Facebook dal vicepremier Matteo Salvini, gli utenti dei social si sono scatenati in pesanti insulti e minacce rivolte al giudice Gerardo Boragine. Il magistrato, che è stato menzionato dal ministro per l'assoluzione di alcuni contestatori ad un comizio della Lega, è ora sotto scorta. Patronaggio, Spataro e Boragine: i tre magistrati attaccati da Salvini Non è la prima volta che Matteo ...

Foto di Salvini sul pc di classe : studente nei guai - il vicepremier lo difende : Aveva inserito una Foto ingrandita di Salvini come screensaver del pc di classe, l'alunno di un istituto scolastico di Roma ancora ignoto alla stampa che si è visto assegnare una nota di cattiva condotta sul registro di classe dall'insegnante di turno, per nulla divertita evidentemente dalla “provocazione” riservatale dallo studente con simpatie politiche dichiarate per l'attuale ministro dell'Interno. Il gesto, sanzionato con la più classica ...

L'astio persecutorio di Salvini Nei confronti degli stranieri : Matteo Salvini ha cambiato linea di condotta. Dopo aver delegato all'alleato di governo le scelte di politica economica (salvo continuare a stare sul pezzo sulle questioni dei rapporti con l'Unione europea) in cambio della mano libera sull'immigrazione, il ministro degli Interni (che non tralascia di orientare, in piena autonomia, anche la politica estera) ha deciso di occuparsi in prima persona delle relazioni con il mondo dell'impresa, ...

Salvini in Israele - malumori nei Cinquestelle : 'Ora fa anche il ministro degli Esteri...' : In passato, il sottosegretario agli Esteri del M5S, Manlio Di Stefano ha polemizzato ' La sede delle ambasciate italiane nel mondo è competenza della Farnesina. Gerusalemme è capitale dei due Stati, ...

Luigi Di Maio stracciato da Matteo Salvini - le mosse per risalire nei sondaggi : Il sondaggio Pagnoncelli dev'essere stato una bella botta per Luigi Di Maio . Sia per il dato della distanza tra Lega e M5S sia per quello sul gradimento dei due veri leader di governo, con Salvini ...

Conte : "Responsabili - nessuna ribellioneInvieremo replica a Ue con i programmi" | Moscovici chiede "serietà" - Salvini : "Basta" : Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della Manovra del governo giallo-verde. Il commissario Ue Pierre Moscovici: "No a trattative da mercanti di tappeti". Salvini: "Basta, pazienza finita".

Matteo Salvini - il botto Lega nei sondaggi : 'Li ho visti - sono pazzeschi'. Marcia sul Sud : a quanto arriva : Aspettino di vedere gli effetti che produrrà la manovra sull'economia, se funziona sulla crescita. Comunque, noi la manovra non la cambiamo. Ci lascino lavorare e lo dico anche ad alcuni dei miei ...

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei campi di periferia 300 direttori di gara sono finiti all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...