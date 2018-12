Salvini dopo Inter-Napoli | «Chiudere gli stadi è un errore» Gentiloni | «Ha omaggiato gli

Ultrà ucciso dopo la guerriglia - Il governo : 'Ora stadi chiusi'. E Salvini dialoga con le curve : Un'iniziativa che per il sottosegretario è 'utile e urgente', perché 'tutti gli attori del mondo calcistico, che rappresentano un modello per i giovani sportivi, dovrebbero valutare più meditati e ...

Ultrà ucciso dopo la guerriglia - Il governo : «Ora stadi chiusi». E Salvini dialoga con le curve : Poco dopo, interviene il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Chiede «un'inversione di rotta», la chiusura delle curve e degli stadi come alternativa alla sospensione delle ...

Gad Lerner contro Salvini dopo Inter-Napoli : 'Ministro della Nutella smetta panni ultras' : Il calcio, soprattutto in Italia, è una cosa seria. Lo è per il volume di soldi che muove, ma a volte sfocia in ambiti a cui non dovrebbe mai appartenere. Quelli della cronaca che oggi parlano di un morto dopo Inter-Napoli investito da un suv nella concitazione derivante dalla manifestazione violenta della contrapposizione di due tifoserie. A ciò si aggiungono le polemiche relative al razzismo palesato nei confronti del difensore del Napoli ...

Tasse raddoppiate al volontariato - dopo Salvini anche Di Maio fa retromarcia : “La cambieremo” : "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli. Non possiamo intervenire nella legge di bilancio perché si andrebbe in esercizio provvisorio. Ma prendo l'impegno di modificarla nel primo provvedimento utile", ha dichiarato il vicepremier Di Maio.Continua a leggere

Tifoso morto dopo gli scontri di Inter-Napoli - la nota di Gravina e il commento di Salvini : Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato i fatti avvenuti prima e durante Inter-Napoli attraverso una nota ufficiale: “Adesso basta, quanto accaduto negli ultimi giorni non è più tollerabile. Il Calcio è patrimonio dei veri tifosi e come tale va difeso da tutti coloro che lo utilizzano come strumento per creare tensione”, con queste parole il presidente della FIGC Gabriele Gravina interviene a seguito dei gravi fatti ...

Inter-Napoli - Salvini : Sospendere dopo cori? Deve decidere arbitro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini sui social con pane e Nutella poco dopo il terremoto. E scoppia la polemica : «A Catania c'è un terremoto e tu ti spari i selfie con pane e Nutella? Povero mondo». E, ancora: «A Catania c'è stato un terremoto, a Pesaro il fratello di un collaboratore di giustizia è stato ...

Come Salvini ha difeso il selfie della Nutella la mattina dopo il sisma e il pentito ucciso : Roma, 26 dic., askanews, - 'Mi piace la Nutella, mangio le girelle, mangio i flauti e ogni tanto il gelato....Un pensiero ai politici ed ai giornalisti di sinistra che vivono male anche durante le ...

Matteo Salvini - selfie con pane e Nutella dopo il terremoto a Catania/ Foto : sui social scoppia la polemica! : Matteo Salvini, selfie con pane e Nutella su Facebook dopo il terremoto in Sicilia. La Foto del ministro scatena la polemica sui social

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Salvini - polemica per la foto con pane e Nutella dopo il terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Ci dia informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Manovra - dopo l’ok del Senato la palla passa alla Camera. Salvini : “Abbassiamo le tasse” : dopo l'approvazione al Senato, la legge di Bilancio passa all'esame della Camera. Il testo dovrebbe arrivare super-blindato anche a Montecitorio e la discussione potrebbe essere ridotta al minimo, come avvenuto anche a Palazzo Madama. Il 27 il testo arriva in commissione, il 28 in Aula. Intanto Salvini ribadisce che "la Manovra abbassa le tasse".Continua a leggere

Manovra - bis Di Maio : dopo fact checking il quiz. Salvini : 'Voto 7' - : dopo l'elenco con le cose fatte, il capo politico del M5s pubblica sui social una tabella con affermazioni vere o false che sono state dette sulla legge di bilancio. Il leader della Lega dà un buon ...

Sondaggio - Matteo Salvini massacrato dopo la manovra : ecco le cifre. Peggio solo Luigi Di Maio : La manovra del governo di Lega e M5s piace a pochi. A pochissimi. Sia in Parlamento sia nel resto d'Italia. E l'ultima certificazione in tal senso arriva da un Sondaggio Ipr Marketing di Antonio Noto ...