Salvini | «Chiudere gli stadi è un errore» Gentiloni | «Lui omaggiava gli ultrà»

Salvini dopo Inter-Napoli : «Chiudere gli stadi è un errore». Gentiloni : «Ha omaggiato gli ultrà dieci giorni fa» : Il tema stadi lascia i confini dello sport per oltrepassare quello dell'ordine pubblico e quindi anche dalla politica. La decisione del giudice sportivo di chiudere San Sito per l'Inter per due giornate e di far disputare una terza partita senza curva Nord non convince affatto il ministro dell'Interno Matteo ...

Salvini : “Certe partite non più in notturna. Ma chiudere stadi non è la soluzione” : "Certe partite di calcio non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare alla luce del sole", ha detto il Ministro dell'Interno L'articolo Salvini: “Certe partite non più in notturna. Ma chiudere stadi non è la soluzione” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Napoli - Salvini : "Chiudere gli stadi è una risposta sbagliata" : "Chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna i tifosi veri, milioni di persone che hanno diritto a seguire la propria squadra e che non vanno confuse con pochi delinquenti che girano con il coltello in tasca è una risposta sbagliata", è questa l'opinione di Matteo Salvini che è intervenuto sulla polemica che è seguita ai disordini avvenuti prima della partita Inter Napoli. Una posizione, la sua, diversa da ...

Vittorio Feltri contro Matteo Salvini : 'Deruba i giornali e foraggi la Rai. Noi chiuderemo - voi invece...' : Perché il baraccone romano è esentato dal competere sul mercato, e viene foraggiato dalla politica, mentre noi pennaioli siamo costretti a tirare la lingua per terra? È questo il vostro cambiamento? ...