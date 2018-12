Roma | Pellegrini | Un giorno vorrei essere capitano

Pellegrini a DAZN : «Un giorno vorrei essere capitano della Roma» : Il centrocampista giallorosso ha ripercorso la sua esperienza da calciatore e ha fissato i propri obiettivi per il futuro. L'articolo Pellegrini a DAZN: «Un giorno vorrei essere capitano della Roma» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infortunio Pellegrini - il centrocampista della Roma verso il rientro : Infortunio Pellegrini – Il giorno dopo la sconfitta contro la Juve, la Roma è tornata in campo per preparare il boxing day contro il Sassuolo. Una notizia parzialmente positiva per Di Francesco arriva da Pellegrini, che ha svolto del lavoro individuale sul campo: per lui corsetta, allunghi, cambi di direzione, tiri in porta e lanci lunghi. A questo punto non è escluso che il numero 7 giallorosso possa strappare una convocazione per ...

Roma - il punto sugli infortunati : Dzeko il più avanti - prima volta sul campo per Pellegrini : Dopo il giorno di pausa successivo al match vinto contro il Genoa, la Roma è tornata in campo dividendosi tra palestra e campo. Allenamento individuale in campo per i reduci da infortunio Dzeko, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy e De Rossi. Il capitano ieri è stato vittima di una sindrome influenzale, ma dovrebbe comunque essere disponibile per il big match contro la Juve. Lorenzo Pellegrini è tornato sul campo per la prima volta ...

Cagliari-Roma probabili formazioni : Barella squalificato - Pellegrini e Manolas out : CAGLIARI ROMA probabili formazioni – Match delicato alla Sardegna Arena dove i locali, nell’anticipo di oggi pomeriggio, inizio ore ore 18, affronteranno i giallorossi ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Il Cagliari arriva al match dopo l’anonimo pareggio per 1-1 raccolto contro il Frosinone. La Roma con il dente avvelenato per i torti arbitrali […] L'articolo Cagliari-Roma probabili formazioni: Barella ...

Infortunio Pellegrini : le condizioni del centrocampista preoccupano la Roma : Salterà sicuramente il match di sabato contro Cagliari e l’ultimo incontro della fase a gironi di Champions contro Viktoria Plzen; c’è il rischio, però, di non rivederlo in campo nemmeno per la sfida con la Juventus. Le condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, nuovamente costretto allo stop per un Infortunio muscolare, tengono in apprensione la Roma. Gli esami strumentali di oggi hanno confermato il problema al bicipite ...

Cagliari-Roma probabili formazioni : Barella e Pellegrini out : CAGLIARI ROMA probabili formazioni – Match delicato alla Sardegna Arena dove i locali, nell’anticipo delle 18 di sabato pomeriggio, affronteranno i giallorossi ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Il Cagliari arriva al match dopo l’anonimo pareggio per 1-1 raccolto contro il Frosinone. La Roma con il dente avvelenato per i torti arbitrali subiti nel […] L'articolo Cagliari-Roma probabili formazioni: Barella e ...

Roma - Pellegrini : nuova lesione al flessore destro. Out contro Cagliari e Plzen : Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini : il centrocampista era tornato in campo ieri dopo l'infortunio muscolare rimediato contro l'Udinese , ma alla fine della seduta ha accusato un nuovo dolore sempre al ...

Roma - Cristante : "Arriveremo in Champions". Pellegrini - stop confermato : 'Arriveremo in Champions'. Il quarto posto dista cinque punti, davanti ci sono tre squadre, ma Bryan Cristante prova a dare un po' di fiducia a tutto l'ambiente Roma: 'L'obiettivo è entrare in ...

Cagliari Roma probabili formazioni : out Pellegrini - Schick dal 1' : Cagliari Roma probabili formazioni – Dopo la bella prova ed il pari ottenuto contro l’Inter, la Roma scenderà di nuovo in campo per il campionato sabato alle ore 18.00 per la partita che vedrà i giallorossi all’opera alla Sardegna Arena contro il Cagliari nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. La squadra […] L'articolo Cagliari Roma probabili formazioni: out Pellegrini, Schick dal 1′ proviene da Serie ...

Roma - Lorenzo Pellegrini ko : infortunio muscolare - salta la trasferta di Cagliari : L'infermeria della Roma continua a non volersi svuotare. A preoccupare Eusebio Di Francesco è nuovamente Lorenzo Pellegrini, appena rientrato a disposizione dell'allenatore giallorosso. Il ...

Infortunio Pellegrini - nuovo stop per il giocatore della Roma : Infortunio Pellegrini, PREOCCUPAZIONE Roma- Un nuovo fastidio al flessore, un nuovo problema fisico, un nuovo stop. In sintesi è stata questa la giornata di Lorenzo Pellegrini a Trigoria: il centrocampista della Roma infatti, proprio quando stava rientrando stabilmente in gruppo, si vede costretto a fermarsi nuovamente per il riacutizzarsi del suo guaio muscolare. Puntava alla […] L'articolo Infortunio Pellegrini, nuovo stop per il ...

Serie A Roma - Pellegrini si ferma ancora. Recuperato Fazio : Roma - Non cessano le noie muscolari in casa Roma : l'ultimo a fermarsi è Lorenzo Pellegrini . Il centrocampista era tornato proprio oggi ad allenarsi a Trigoria col resto del gruppo dopo avere ...

Roma - il punto dall’infermeria : si ferma ancora Pellegrini - Fazio verso il recupero : Roma, Fazio e Pellegrini sono presenti nel bollettino medico di giornata in casa giallorossa: Di Francesco analizza la situazione in vista del weekend La Roma si appresta a ripartire dopo il pareggio contro l’Inter, ma dovrà farlo ancora con qualche problema relativo agli infortuni. Lorenzo Pellegrini è stato infatti costretto a fermarsi nuovamente a causa di una ricaduta dopo l’infortunio al flessore della coscia destra dei ...

Roma - Pellegrini di nuovo infortunato. De Rossi ancora ai box : Nuova tegola per la Roma. Proprio mentre rientrava in campo in gruppo per provare a essere convocato per Cagliari, Lorenzo Pellegrini ha sentito un nuovo fastidio muscolare al flessore e si è dovuto ...