Roma | “governo impugna legge pro-cemento di Regione Lazio” Esultano i Verdi A ottobre

Roma - Raggi fa rimuovere i manifesti contro l’utero in affitto : 20mila euro di multa. Pro Vita : “Governo del terrore” : Ventimila euro di multa, 400 a cartellone, e l’oscuramento di tutte e 50 le affissioni. È la sanzione che la polizia locale di Roma, su decisione della sindaca M5s Virginia Raggi, ha applicato ai manifesti della campagna contro l’utero in affitto delle associazioni Pro Vita e Generazione famiglia. Nell’immagine si vede un bambino in lacrime in un carrello, con un codice a barre tatuato sul petto, che viene spinto da una coppia ...