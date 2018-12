Roma | Eusebio Di Francesco | ' Razzismo? Intervenga lo Stato' ' Sto con Ancelotti | stop

Roma-Sassuolo - è una questione di famiglia : la richiesta di Eusebio Di Francesco al figlio è sorprendente : L’allenatore della Roma incontrerà il figlio che gioca nel Sassuolo, sperando che non gli faccia un brutto scherzetto La panchina di Eusebio Di Francesco continua a traballare, l’allenatore della Roma ha bisogno di due vittorie da qui alla fine del 2018 per riassestarsi e difendere il proprio posto. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Il match con il Sassuolo dunque diventa di fondamentale importanza per il proprio futuro, una ...

Roma-Genoa : ultima chiamata per Eusebio Di Francesco : Roma – Sarà un match rovente quello che accompagnerà Roma e Genoa nel posticipo della 16esima giornata di serie A. In uno stadio Olimpico desolatamente vuoto (solo 4.000 i tagliandi venduti da aggiungere agli abbonati) giallorossi e rossoblù si danno appuntamento stasera alle ore 20.30 per cercare di dare una sterzata importante al loro fin qui impietoso campionato. Da una parte una Roma ridotta all’osso per via degli infortuni e con ...

Roma - Eusebio Di Francesco non teme l’esonero : “la squadra mi è vicina” : Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato della distanza del patron Pallotta, accettata dal tecnico che ha i suoi riferimenti societari “Sento molto vicini i ragazzi ma a volte si vuole dare tanto e non ci si riesce. Più che loro a a dare qualcosa a me devo essere io a dare qualcosa a loro. In tutti noi c’è grande voglia di rivalse“. L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, si esprime così sul momento delicato ...

Roma - il paradosso di Eusebio : giocarsi il posto contro i più forti d'Europa : Eusebio Di Francesco cammina spedito, altro che passettini incerti sul filo del rasoio. 'Ho sempre sentito da parte della società grande fiducia', replica a chi gli chiede conto della sua posizione al ...

Roma - Eusebio è Under pressure : tutti pazzi per Cengiz - il tecnico aspetta che torni al gol : Non proprio a Udine era cominciato il percorso dorato di Cengiz Under, ma poco prima, a Verona una decina di giorni prima. A Udine lo scorso anno, però, ha segnato un gol alla Montella. Finta e tiro ...