Roma | da Zaniolo a Schick ecco i gioielli di fine anno

Roma - Monchi : “L’Inter non è scema - non ci voleva vendere Zaniolo” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato della trattativa che nel corso della scorsa estate ha portato Nicolò Zaniolo al club giallorosso e Radja Nainggolan all’Inter. LEGGI ANCHE: Audio Nainggolan, il belga su Whatsapp: “Voglio tornare a Roma” Roma, Monchi: “Avevamo due richieste all’Inter, Radu e Zaniolo” Queste le […] L'articolo Roma, Monchi: “L’Inter ...

Roma - Monchi su Zaniolo : “L’Inter non voleva cederlo” : Monchi, direttore sportivo della Roma, è stato protagonista di una lunga intervista a Sky Sport in cui si è anche trattato il tema Zaniolo. Il giovane è arrivato a Roma nell’operazione che ha portato Nainggolan all’Inter e il ds giallorosso si è espresso così: “Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L’Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ...

Calciomercato Roma - Monchi su Inter e Zaniolo : ... che lo ha portato agli ordini di Spalletti, non va a siglare il suo primo gol in Serie A? Una magia da campione consumato che ha fatto il giro del mondo e ha fatto entrare il nome del ragazzo nei ...

Roma - Monchi : 'Zaniolo? All'Inter non sono scemi ma per Nainggolan...' : Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato dell'affare Zaniolo-Nainggolan con l' Inter ai microfoni di Sky Sport: ' Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L'Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ma volendo al contempo ...

Roma - il cucchiaino d'oro di Zaniolo illumina il futuro : "ZaniORO", oggi, rappresenta la speranza di un mondo, giallorosso, migliore; di un futuro radioso e di tempi meno cupi. Sarà fondamentale, per lui e per la Roma, non andare via di testa. Una cosa non ...

Roma-Sassuolo - le pagelle : Zaniolo gioielliere - Nzonzi da corsa e Manolas insuperabile : OLSEN 6 Con un rinvio quantomeno incauto - dopo appena una cinquantina di secondi - stava per autoprodursi il gollonzo di Berardi, al quale ha rimediato con una doverosa parata plastica. Per il resto, ...

ZANIOLO GOL COL CUCCHIAIO ALLA TOTTI/ Video - Di Francesco lo volle a Roma - lui : 'Un sogno che si realizza' : Nicolò ZANIOLO ha segnato un gol col CUCCHIAIO in Roma Sassuolo tanto da far ritirare fuori tante delle perle di Francesco TOTTI con la maglia giallorossa

Roma - Di Francesco : 'Miglior prestazione della stagione. Zaniolo? Non ero matto!' : Con grande disponibilità i giocatori si sono messi in discussione", l'analisi dell'allenatore della Roma ai microfoni di Sky Sport . Di Francesco ha poi aggiunto: " Se ho sentito la vicinanza della ...

Roma - Di Francesco esalta Zaniolo : “quando lo schierai con il Real mi presero per matto - adesso…” : L’allenatore della Roma ha analizzato la partita contro il Sassuolo, esaltando la prestazione di Zaniolo Felice e soddisfatto Eusebio Di Francesco, euforico per il successo ottenuto dalla Roma contro il Sassuolo. Una partita consistente quella dei giallorossi, capaci di rifilare un bel tris ai neroverdi, riusciti ad accorciare solo nel finale le distanze con Babacar. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Unica macchia di una partita perfetta, ...

Roma-Sassuolo - Zaniolo : 'cucchiaio' alla Totti per il primo gol in Serie A. VIDEO : Fa le cose in grande, Nicolò Zaniolo: il primo gol con la maglia della Roma, che è anche il suo primo gol in Serie A, è un'autentica perla. Siamo al 59': palla in verticale di Under, Zaniolo affonda ...

Zaniolo - primo gol alla Totti. E la Roma batte il Sassuolo 3-0 : Soffre tanto, a volte è vinta dai suoi stessi errori, ma quando la Roma gioca e fa sul serio allora è una delizia da vedere. I giallorossi tornano quelli di una volta almeno per una sera, ritrovano il vero Schick e travolgono 3-1 il Sassuolo all'Olimpico. L'attaccante ceco si procura il rigore della

Serie A - 18^ giornata : i risultati delle partite delle 18.00. Roma-Sassuolo 3-1 - Torino-Empoli 3-0 : che gol di Zaniolo e De Silvestri : Prosegue il ricco Santo Stefano della Serie A che sta giocando la 18^ giornata, alle ore 18.00 si sono disputate tre partite e i gol non sono mancati. La Roma ha sconfitto il Sassuolo per 3-1: Perotti sblocca la situazione all’ottavo minuto trasformando il calcio di rigore che era stato concesso dopo l’atterramento di Schick da parte di Ferrari, lo stesso Schick raddoppia al 26′ dopo essere stato lanciato sulla linea del ...

Roma-Sassuolo 3-1 : Perotti - Schick e Zaniolo firmano la vittoria : Perotti, R,, 23' Schick, R,, 14' st Zaniolo, R,, 45' st Babacar, S, Ammoniti : Florenzi, R,; Ferrari, S, Espulsi : nessuno LA CRONACA DEL MATCH

VIDEO Roma-Sassuolo 3-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Perotti la sblocca - meravigliosa rete di Zaniolo! : La Roma ha sconfitto il Sassuolo per 3-1 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A che si sta giocando a Santo Stefano. I giallorossi tornano alla vittoria di fronte al proprio pubblico, sbrigando la pratica emiliana senza particolari patemi e rilanciandosi nella corsa verso un posto nella prossima Champions League. Perotti apre le danze all’ottavo minuto su calcio di rigore, Schick si inventa una magia nel cuore del primo tempo e ...