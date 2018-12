Roma | arrestato stalker Perseguitava la ex fidanzata

Roma : perseguita l’ex - arrestato stalker 38enne : Roma – Quando ha capito che per la sua ex fidanzata la loro relazione era definitivamente conclusa, ha iniziato a tempestarla di messaggi e telefonate e si e’ presentato sia alla fermata dell’autobus dove lei aspettava il mezzo pubblico per andare a lavoro, sia nel negozio dove fa la commessa, sia, infine, sotto casa. Disperato ha poi chiesto a due amiche della donna di intercedere per lui e di convincerla a ricominciare la ...

Roma : alla Borghesiana trovato 1 - 3 Kg di cocaina - arrestato 44enne : Roma – Quando e’ stato fermato per un controllo su via Avola, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino l’uomo, alquanto agitato, ha cercato con la mano destra di nascondere qualcosa nello spazio tra la leva del freno a mano ed il sedile del conducente. Gesto non passato inosservato ai poliziotti: l’uomo nascondeva alcuni grammi di cocaina e, nella tasca dei pantaloni aveva 450 euro in ...

Roma - morto un bimbo circonciso in casa : arrestato l'autore dell'intervento : Una pratica religiosa, una circoncisione rituale su due gemelli di origine nigeriana di due anni, finita in tragedia: uno morto per un emorragia, l altro ricoverato in gravi condizioni nell ospedale ...

Roma : rapina ed evasione - uomo arrestato 2 volte in 2 mesi : Roma – Un’indagine condotta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ostia in collaborazione con i commissariati Esposizione e Spinaceto e del Reparto Prevenzione Crimine, ha portato un giovane cittadino albanese ad essere arrestato per ben due volte nel giro di due mesi, prima per il reato di rapina e poi per quello di evasione. La storia e’ iniziata nell’ottobre scorso. Una ragazza, mentre stava ...

Roma : violenze e minacce per riavere soldi dati in prestito - arrestato strozzino : Roma – Estorsione, usura ed esercizio abusivo dell’attivita’ finanziaria: questi i reati di cui dovra’ rispondere un 60enne Romano. Una minuziosa attivita’ di indagine svolta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Primavalle ha consentito di far emergere una situazione che opprimeva alcuni commercianti del quartiere “Torresina”, che per far fronte alle loro esigenze aziendali erano ricorsi ...

Roma - lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire/ Arrestato 25enne : era fuggito dopo aggressione : Roma, lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire: Arrestato 25enne, era fuggito dopo aggressione choc. Le ultime notizie

Incendio del Monte Serra - arrestato presunto piRomane - "Io non c'entro nulla" : Due mesi dopo il tremendo rogo c'è un indagato: l'uomo è in carcere a Pisa. Ecco come gli investigatori sono arrivati a lui

Roma - prometteva la cittadinanza italiana a donne straniere per 2000 euro : arrestato avvocato truffatore : prometteva la cittadinanza italiana a donne straniere, ma era una truffa. Al termine di una attività investigativa, i carabinieri del comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un italiano di 47 anni,...

Roma - arrestato per bancarotta fraudolenta l'immobiliarista Statuto : I militari della guardia di finanza di Roma hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'immobiliarista Giuseppe Statuto , 51 anni, e del suo collaboratore Massimo ...

