Ritorno Nexus con Google Pixel 3 Lite? Pochi mesi al debutto

optimaitalia

: Ritorno #Nexus con #GooglePixel3Lite? Pochi mesi al debutto - OptiMagazine : Ritorno #Nexus con #GooglePixel3Lite? Pochi mesi al debutto -

(Di venerdì 28 dicembre 2018)I più nostalgici ricorderanno senz'altro la linea, sperando di rivederne le tracce nei. Si aggiungono altri tasselli al puzzle di questi presunti prossimi modelli, che Big G dovrebbe proporre come alternativa economica al progetto principale, che sappiamo non contraddistinguersi troppo per un target prezzario minimalista. Stando a quanto riportato da 'androidpolice.com', ipotrebbero essere presentati la prossima primavera (ne ha parlato una fonte prossima al vettore americano Verizon), a distanza di 6esatti dai3 (che ricordiamo essere stati lanciati ad ottobre 2018, senza però riuscire a decollare sul serio).Una finestra temporale più che accettabile, e spesso utilizzata da OnePlus per l'annuncio dei suoi due top di gamma annuali. Inutile dirvi che l'eventuale fortuna di questa coppia di dispositivi dipenderà moltissimo ...