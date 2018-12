Ristrutturazione del Teatro di Messina

Rugby Frascati Union 1949 alla presentazione del progetto per la Ristrutturazione degli impianti : Roma – Il Rugby Frascati Union 1949 ha presenziato all’importante evento organizzato dalla Fondazione Rugby Frascati e andato in scena venerdì scorso presso la sala degli Specchi del Comune. Il presidente della Fondazione Luigi Bellusci, affiancato dall’architetto Massimo Roncato, hanno voluto illustrare le idee messe in campo per l’impiantistica frascatana legata al Rugby. «Abbiamo presentato un project financing per la ristrutturazione, ...