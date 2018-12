Rinnovo dei componenti del Consiglio dell' Ordine Forense | Camera civile salentina

Juventus-Adidas - Rinnovo record : cifra pazzesca nelle casse dei bianconeri : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro la Roma, il club bianconero ha intenzione di continuare la corsa scudetto, nel frattempo arriva una notizia importante per la Vecchia Signora. Il club ed Adidas hanno rinnovato la partnership fino al 30 giugno 2027, nelle casse del club bianconero 408 milioni di euro per 8 stagioni dal 2019-2020 più corrispettivi variabili, l’accordo non comprende invece ricavi dal ...

Statali contro la Manovra : per il Rinnovo dei contratti solo 20 euro - lordi : I sindacati del pubblico impiego pronti allo sciopero per il rinnovo dei contratti degli oltre tre milioni di Statali...

Catania. La lista “Giannone Presidente” per il Rinnovo dell’Ordine dei Medici : “Ho pensato tanto alla domanda che mi è stata posta, scherzosamente e in dialetto siciliano, in merito alla mia discesa

Sciopero dei medici - Grillo : 'Ci sono risorse per il Rinnovo' : "Nella legge di bilancio ci sono risorse per onorare gli impegni presi sui rinnovi contrattuali 2019-21". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo allo Sciopero dei medici ...

Calciomercato Inter - Rinnovo vicino per un obiettivo dei nerazzurri : Sembrava potersi liberare a zero la prossima estate, ma adesso il suo agente, Mino Raiola, sarebbe vicino all’accordo con il Paris Saint Germain per il rinnovo del suo assistito. Stiamo parlando di Alphonse Areola, portiere classe ’93 nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic. Il francese, campione del Mondo con la Francia la scorsa estate, nelle scorse settimane aveva fatto trapelare il proprio disappunto per non ...

Legge di Bilancio - lo Stato torna ad assumere. Per il Rinnovo dei contratti poche risorse : aumenti da 10 euro al mese : La Legge di Bilancio 2019 rimette in moto la prima vera industria nazionale. Il pubblico impiego torna ad assumere. Nelle amministrazioni centrali, nei tribunali, al Sud e nelle isole, nelle forze di pubblica sicurezza, nei vigili del fuoco. Anche nelle Università, con mille ricercatori in più. Si parte nel 2019 con 130 milioni di euro finalizzati alle prime 2mila assunzioni. Per gli anni a venire i numeri salgono ma le coperture sono dubbie, a ...

A dicembre bando di 9 - 4 milioni per il Rinnovo dei veicoli commerciali : Lo scorso 23 ottobre il Consiglio ha approvato il disegno di legge che prevede l'utilizzo di 200 milioni resi disponibili dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte, in favore dell'economia ...