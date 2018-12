Rimini | muore dopo due infarti a 10 anni | il papà | ' I suoi organi salveranno altre vite'

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi e che riguarda, per l'ennesima volta, la morte di una persona giovanissima. In questo caso, il decesso è avvenuto nella provincia di, dove un bambino di appena dieciè stato stroncato da un doppio arresto cardiaco che, nonostante i molti tentativi di salvarlo da parte del personale medico, non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, il ragazzino era stato ricoverato in ospedale il 13 dicembre a causa di una febbre molto alta. Dal quel giorno il piccolo non è più uscito dalla struttura, per poi spegnersidieci giorni di agonia, per lui e per la famiglia. Adesso, però, i genitori hanno preso una decisione importante e solidale: doneranno glidi Federico per salvareBimboa 10: la generosità dei genitori, saranno donati ...